Severní spojka v potížích. Zásadní silnice pro Budějovice nabírá zpoždění

MF DNES už před časem psala, že například důležitá Severní spojka téměř jistě v roce 2022 hotová nebude. Nově navíc této silnici přibyly další problémy.

Stavba měla od listopadu loňského roku územní rozhodnutí, jedno z nezbytných povolení. Jenže letos v srpnu krajský úřad rozhodl, že ho vrátí k projednání městskému stavebnímu úřadu.

„To může znamenat velmi zásadní zdržení. Severní spojka je úzce spjatá s dálničním obchvatem a je potřeba, aby začaly fungovat ve stejném čase. Jinak nám bude doprava na Strakonické a kolem vytížené křižovatky Diamant u sídliště Vltava kolabovat,“ varoval ve středu opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS), který upozornil na problémy s územním rozhodnutím.

Severní spojka má měřit přibližně 2,4 kilometru. Povede od kruhové křižovatky u Globusu přes Vltavu do Kněžských Dvorů a vyústí na Pražské v Nemanicích.

A právě tam jsou nyní největší problémy. V zástavbě průmyslových areálů, firem i rodinných domů není mnoho místa. Nedostatek prostoru je i na výjezdu na Pražské. Už v roce 2016 na to upozorňovala policie, která se k věci také vyjadřovala.

„Křižovatka Nemanické, Okružní a Pražské se bude v době předpokládaného uvedení do provozu nacházet v nestabilním stavu,“ napsala mimo jiné policie. Zdůrazňuje, že počet aut bude zřejmě tak vysoký, že parametry křižovatky nebudou stačit a ohrozí to plynulost a bezpečnost provozu.

Potíž je s pozemky

I proto rozhodl stavební úřad o novém projednání. Kuba tvrdí, že vedení města mělo být aktivnější.

„Pak se dalo podobnému problému předejít. Investorem stavby je sice Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ale pro město je to prioritní stavba a musí být aktivní, pomáhat s výkupy pozemků, lobbovat,“ uvedl Kuba.

Tak to v minulosti dělal například bývalý náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD), který projekt tlačil dopředu. Jenže třeba s pozemkem přímo u křižovatky Pražské je potíž. Majitel měl pro město příliš vysoké nároky.

„Byly takové, že jsme je nemohly akceptovat. To ale neznamená, že se je znovu nepokusíme získat. Pak by se dala křižovatka navrhnout v rozměru, který už by mohl splňovat veškeré požadavky. Určitě se o tuto akci zajímáme, ale nejsme hlavními hybateli, tím je ŘSD,“ reagoval současný náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička (ANO).

Uvědomuje si, že město musí pomáhat s výkupy, protože ŘSD může kupovat jen ty, které jsou přímo součástí stavby. Zákon víc neumožňuje. Naopak město může získat celý pozemek majitele, který často není ochoten prodat jen jeho část a další si ponechat.

Čtvrtý most ve městě

Kuba ve středu mimo jiné vyzval k tomu, aby se sešli zástupci všech zastupitelských klubů a věc okamžitě řešili. „Můžeme se dohodnut na společném postupu, jak pomoci co nejrychleji získat územní rozhodnutí zpět. Například menšími úpravami v projektu,“ uvedl.

Ze Strakonické, kudy nyní denně projede zhruba 36 tisíc vozidel, a od Diamantu může spojka odvést až 20 tisíc aut denně. Nová silnice na severu města je důležitá i proto, že by odvedla tranzit od Plzně a Písku na Prahu, ale byla by výhodná i pro obyvatele sídlišť Vltava a Máj, kteří by tudy jezdili směrem k dálnici D3.

Navíc roky se v Budějovicích debatuje o tom, jak špatně je propojený východ a západ města rozdělený řekou Vltavou. Se Severní spojkou by vznikl čtvrtý most spojující obě strany. Odhadovaná cena stavby je dvě miliardy korun bez daně.

Spojka měla být v provozu od roku 2022 stejně jako dálniční obchvat. Předpokládaný termín, který už delší dobu ŘSD uvádí ve svých materiálech, je rok 2025. Je to tak další z řady dopravních staveb, které v Budějovicích a okolí nabírají zpoždění.