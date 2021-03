V Horní Plané spustili na vodu přívoz, Lipno bude brázdit každou hodinu

Nejdříve pořádná příprava, vše přeměřit, nachystat a zajistit pomocí hasičské tatrovky. Pak stačí jen několik desítek sekund a hornoplánský přívoz Pionýr je na vodě.

Plavidlo vytáhli na břeh kvůli zamrzlému Lipnu 11. ledna tohoto roku. Od té doby ho čtyřčlenná skupina lodníků opravovala, aby byl před začátkem sezony v pořádku.

„Elektroinstalace, opravy běžných záležitostí, jako je například hydraulické spouštění můstku, ovládání vrtule, hřídele, výměna ložisek a malé opravy motoru. Nic většího jsme dělat nemuseli,“ vyjmenoval Karel Kukačka, který letos na Lipně začal svou 25. sezonu.

Jízdní řád zůstává v tomto období stejný jako loni. S jednou výjimkou, první jízda nestartuje v 6.25, ale v 6.15. Dále bude přívoz vyrážet vždy po hodině. Cena jízdného se nemění. Za auto zaplatí řidič 50 korun, za osobu se platí 15 korun.

Na Lipně jezdí ještě dva přívozy – ten ve Frymburku, který vlastní městys a má za sebou náročnou opravu, dají na vodu začátkem dubna.

Podle provozovatele přívozu Antonína Labaje se jednalo se o kompletní výměnu dnové obšívky, při které se měnilo asi 100 metrů čtverečních železa. Výměnu za zhruba 1,5 milionu korun musí dělat odborná certifikovaná firma.

O vše ostatní se postará Labaj. „Momentálně nás brzdí počasí, potřebujeme teploty nad 10 stupňů, abych mohl trup natřít speciálním ochranným nátěrem a absolvovat technickou kontrolu,“ uvedl Labaj.

Ani frymburský přívoz Hraničář nemění loňské ceny - za osobu se platí 20 korun, za kolo 15 korun a za osobní auto 80 korun.

Ceny se nezmění ani za svezení na přívoze Šumava, který vozí pasažéry na nejdelší, asi 1 500 metrů dlouhé trase z Dolní Vltavice do Kyselova. Osoba - 35 korun, dítě do 10 let 20 korun, kolo 25 a auto 125 korun.

Stejný bude i jízdní řád. „Přívozní plavidlo spustíme na vodu koncem měsíce dubna, sezonu zahájíme 1. května,“ uvádí majitel přívozu René Wippern.