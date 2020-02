VIDEO: Lipno nezamrzlo, přívoz má nejdelší sezonu za půl století

Přívoz nevyjíždí pouze kvůli velmi silnému větru, tuto plavební sezonu pravděpodobně ukončí až 29. února.

„Od loňského dubna jsme se téměř nezastavili. Jezdíme jedenáctý měsíc v kuse, vždycky to bylo devět měsíců. Dříve byla loď na konci ledna už několik týdnů na břehu, loni jsme jezdili poprvé až do 17. ledna a letos je to extrém,“ srovnává Kukačka.

Ačkoli i v letošní zimě už Lipno třikrát zamrzlo, převozníkům se ho vždycky podařilo malou lodí rozjezdit. Přitom celá poslední sezona dvou hornoplánských posádek je mimořádně náročná.

Od července až do listopadu byla zavřená silnice mezi Novou Pecí a Bližší Lhotou. Motoristům, zemědělcům a dalším nezbývalo než využít přívoz v Horní Plané, který se tak v létě prakticky nezastavil.

„Suplovali jsme i dopravu po silnici. Převezli jsme o polovinu víc aut než v předchozích sezonách. Cyklistů však bylo méně, možná kvůli zavřené vozovce na pravém břehu, možná je odradila auta, jimiž byla naše paluba pořád narvaná,“ popisuje Kukačka, který jezdí s hornoplánským přívozem už 25 let.

Nejkratší cestu na druhý břeh denně využívají čeští pendleři, kteří míří do rakouského a německého příhraničí.

Za léto jen v Horní Plané převezou zhruba 25 tisíc lidí. I přesto, že kvůli silnému větru, který na sebe nakupil ledové kry, muselo plavidlo už v minulém týdnu a teď ve čtvrtek znovu zůstat pevně připoutané u břehu, je letošní sezona vůbec nejdelší. Přívoz šetří místním i turistům čas, město Horní Planá však na jeho provoz většinou doplácí.

„Odhaduji, že každý den převezeme zhruba stovku lidí do práce a zpátky. K tomu i turisty s jejich auty, motocykly, ale i nákladními vozidly,“ říká starosta Horní Plané Jiří Hůlka.

Pokud se na Lipně nevyskytnou mimořádně tuhé mrazy, převoz bude jezdit do konce měsíce a na jeho údržbu pak musí posádce stačit jen několik týdnů.

„Plavidlo dostává v této skutečně extrémně dlouhé sezoně pořádně zabrat, bude potřebovat kvalitní údržbu. Ta bude trvat měsíc až měsíc a půl. V březnu tu bývá hodně střídavé a nestálé počasí, s nímž musíme při opravě lodi venku počítat,“ plánuje Kukačka. I silný vítr, který vytvořil na hladině Lipna metrové vlny, se na provozu podepsal. A ještě z převoznické boudy odnesl dvě řady tašek.

„Jsme na přívoze, ale nemůžeme nic dělat. Přijelo pár aut, řidiči se ptali, zda pojedeme. Ale v tomto počasí rozhodně ne, je to nebezpečné. Musíme počkat na příznivější podmínky,“ říká Kukačka.

Přes lipenskou přehradu jezdí ještě přívozy na trase mezi Frymburkem a Frýdavou a z Dolní Vltavice do Kyselova. Ty však převážejí pasažéry jen od jara do podzimu.