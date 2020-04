Krajský úřad zamítl žádost o vyvlastnění pozemků motocentra pro D3

Krajský úřad žádost zamítl 1. dubna. „Krajský úřad potvrzuje zamítnutí žádosti o vyvlastnění v kauze Bratránci, neboť neshledal splnění důvodů pro vyvlastnění. Více se k tomuto rozhodnutí nemůžeme vyjadřovat, neboť nenabylo právní moci,“ uvedl Luboš Průcha z krajského odboru územního plánování a stavebního řádu.

„Zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. Že je to nezákonné, jsme věděli od samého začátku. Zaplať pánbůh, že nám dal krajský úřad za pravdu. Osobně si myslím, že by teď měla být řada na ŘSD, ale oni se odvolají. Je to vítězství, ale ne úplné, je to jenom oddálení,“ řekl dnes Pavel Bratránek, který motocentrum provozuje od roku 2000.

Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, MF DNES potvrdil, že se ŘSD odvolá. „Odvolání podáme okamžitě. Jsme si naší argumentací jistí,“ reagoval mluvčí. Věcí se nyní bude zabývat ministerstvo dopravy.

Na dálnici D3 u Tábora chybí z důvodu letitého sporu zprovoznit několik stovek metrů na straně ve směru do Českých Budějovic. Místo je tam zúžené do jednoho pruhu v každém směru a rychlost omezená.



ŘSD požádalo o vyvlastnění loni, kvůli pozemkům nemůže dostavět 400metrový úsek dálnice.

Vlastníkům pozemků navrhlo ŘSD již dříve odškodnění, majitelé nabídku nepřijali. Návrh odškodnění zaslalo ŘSD jak Bratránkovým, jimž patří pozemky s motocentrem, tak i firmám Milan Král a Taartrade.

„Ze strany státu žádný nový návrh nepadl. Nesouhlasíme s vyvlastněním, označujeme ho jako nezákonné. Stát nám zmařil naše investice, vydal nezákonné stavební povolení. Teď ty škody odmítá platit a jen silovou formou, přes vyvlastnění, se nás snaží o naše nemovitosti připravit,“ řekl už dříve Pavel Bratránek, který motocentrum provozuje od roku 2000.

Kauza vznikla kvůli chybám úřadů. Táborský stavební úřad totiž motocentrum v roce 2000 zkolaudoval jako stavbu trvalou, namísto dočasné, která by se vznikem dálnice zanikla. Vedoucí stavebního úřadu v Táboře Jitka Doležalová už dříve uznala, že stavba nikdy neměla být trvalá.

„Na pozemky bylo pouze právo dočasného sjezdu na komunikaci. Při povolování stavby motocentra si toho však stavební úřad ani katastr nemovitostí ani další instituce nevšimly,“ uvedla.