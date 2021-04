Pošta testuje zájem lidí na vsích, mobilní pobočka je však jen na měsíc

Poslat dopis nebo balík, aniž by lidé museli dojíždět do kamenných poboček v okolí. To je hlavní myšlenka mobilní pošty. Novinky, kterou zavedla od 29. března Česká pošta (ČP) v šestnácti vybraných jihočeských obcích.

„Zprostředkuje poslání listovních i balíkových zásilek, platby i výplaty poukázek a zajistí také výběry hotovosti jako na standardní pobočce. Samozřejmostí je možnost využít služeb Poštovní spořitelny. Lidé díky ní také nezmeškají výplaty sociálních dávek,“ popisuje mluvčí ČP Ivo Vysoudil.

Projekt vypadá na první pohled zvláště v době pandemie covidu jako dobrý nápad. Jenže podle starostů vybraných obcí má jedno zásadní minus. Služba bude na vesnicích fungovat jen jeden měsíc.

„Pozitivní je, že lidé nemusí jezdit pryč z obce v době pandemie. Jen to teď už přichází trochu pozdě, když se bude moct znovu cestovat z okresu do okresu, a také je škoda, že je to krátkodobá záležitost. Přivítal bych, kdyby tu mohla být mobilní pošta na stálo,“ konstatuje František Ohrazda, starosta Vrábče na Českobudějovicku s tím, že zastupitelé na svém zatím posledním zasedání podpořili i záměr pronájmu místa na návsi pro Zásilkovnu, která tam umístí box.

Ani nepřivezou balíky

Petra Voborská, starostka Branišova poblíž Budějovic, ve službě žádnou výhodu nespatřuje.



„Kromě toho, že sem bude pošta zajíždět jen krátce, jsou služby omezené. Nenabízí Czech Point, nepřivezou balíky. Takže pak lidé stejně musí do Dubného na svou spádovou pobočku. Věřím tomu, že odlehlé vesnice to mohou ocenit, ale pro nás to moc nepřináší,“ hodnotí. Mobilní služba je v Branišově ve středu pouze od 14.15 do 15 hodin, což navíc mnoha lidem nemusí časově vyhovovat.

Podle Jiřího Borovky, starosty Hůr u Budějovic, by pošta musela jezdit do vesnic delší dobu, aby se ukázalo, jestli ji lidé ocení. „Za čtyři týdny se v podstatě nedá nic vyzkoumat. Lidé si na podobné věci tak měsíc až dva zvykají. Zatím to tu využívá tak osm, devět lidí,“ popisuje Borovka.

Právě tam se snaží o co největší dostupnost služeb pro obyvatele dlouhodobě. „Měli bychom zájem, aby u nás fungovala mobilní pošta delší dobu. Usilujeme i o Poštu partner. S manažerkou ČP jsme už o situaci jednali,“ podotýká Borovka s tím, že místní dosud byli zvyklí s balíky a zásilkami nejčastěji jezdit do nedalekého Rudolfova.

Podle mluvčího ČP Iva Vysoudila ale v současné době státní podnik dlouhodobé zavedení nové služby neplánuje.



„Mobilní pošta je nasazená teď tam, kde je potřeba, a je to v podstatě testovací provoz. Do budoucna projekt rozvíjet chceme, ale letos nebudeme pořizovat další vozy. A na jejich počtu by záviselo právě to, aby mohl někde zůstat delší dobu,“ vysvětluje Vysoudil.

Přesto, že je v Hůrách hodně důchodců mobilních, snaží se jim obec vyjít vstříc. Třeba tím, že začala provozovat autobus, který je dvakrát týdně vozil na nákup do Budějovic a zpátky.

„I to ale využívalo jen zhruba osm lidí. Roli možná sehrála také pandemie, a proto v momentě, kdy skončí současná omezení, zkusíme na půl roku provoz znovu, jestli o něj bude zájem. Jakmile jsou tyto věci pravidelné a trvají několik měsíců, lidé si na ně zvyknou,“ uvažuje starosta.

Pomáhá autobus i prodejna

Hůry už čtyři roky provozují spolu s dalšími třemi obcemi i autobusovou linku mezi Hůrami, Adamovem, Jivnem a Libničí. V obcích tak obslouží přibližně dva a půl tisíce lidí.

„Jezdí nám tu soukromý dopravce, máme devět spojů. Šlo nám o to, abychom dostali důchodce k doktorovi a děti do školy. Jezdí za symbolické jízdné a je to docela využívaná služba,“ míní Borovka.

Skutečnost, že lidé z menších obcí vítají, když nemusí v dnešní době dojíždět autobusy do měst, potvrzují i provozovatelé pojízdných prodejen.



„Sami mi říkají, že je mladí nabádají, aby nikam nejezdili, omezili kontakt s ostatními, a tak nakupují více u mě,“ říká Milan Kodádek, který se svou prodejnou přijíždí dvakrát týdně do vesnic na Písecku, Strakonicku, Prachaticku i Budějovicku.

Podobně mluví i Bohumil Pidrman, na jehož pojízdný obchod každý týden čekají na Jindřichohradecku i Jihlavsku. „V době covidu mají lidé o mou službu rozhodně větší zájem, vidím to na tržbách. Je to o strachu z nákazy, nechtějí jezdit do obchodů do měst, když nemusí. Zrovna ve středu se mi ozvala i další obec, jestli bych k nim zajížděl,“ hodnotí Pidrman.