Běžence chytili na jihu Čech naposled před rokem, skončili zřejmě v Německu

Tři nezletilé Afghánce objevili v prosinci 2017 jihočeští celníci, když odbavovali turecký kamion v českobudějovické ulici U Sirkárny. U sebe neměli žádné doklady a policie o jejich minulosti nějaký čas nic nevěděla.

Nakonec zjistila, že tři migranti během roku nezávisle na sobě cestovali za pomoci převaděčských skupin přes Írán, Turecko a Bulharsko, kde jim odebrali otisky prstů do databáze EURODAC, což je systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců.

Společně se setkali v Srbsku, kde jim neznámý Pákistánec pomohl do tureckého kamionu, který k jejich smůle neměl namířeno do Německa, ale do České republiky (viz Tři Afghánci chycení na jihu Čech mířili do Německa, jeden je nezvěstný).

MF DNES nyní zjišťovala, jak případ skončil.

Nejstarší z trojice opustil zařízení po 14 dnech

„Okresní soud v Českých Budějovicích rozhodl o předběžném opatření ve věci nezletilých cizinců, na základě kterého byli předáni do péče Zařízení pro děti - cizince, Diagnostický stav, Středisko výchovné péče a Základní školy v pražské Radlické ulici,“ sdělil policejní mluvčí Milan Bajcura.

Zařízení však všichni tři opustili. Nejstarší z nich dokonce hned po 14 dnech. „Pokud od nás nějaké dítě odejde, vždy je hlášené do státního i mezinárodního pátraní. K téhle konkrétní věci nemohu nic bližšího sdělit,“ uvedla Zuzana Chmelířová Vučková, ředitelka zařízení, kde mladíci skončili.

Odchodem odtud jejich stopy končí. Dá se předpokládat, že všichni zamířili do Německa.

Policie se zabývala i 53letým řidičem kamionu, který pocházel z Turecka. Původně byl podezřelý ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

„Řidiči nebyl prokázán úmyslný trestný čin,“ oznámil však Bajcura.

Sám šofér od začátku tvrdil, že o pasažérech nic nevěděl. To potvrzovaly výpovědi běženců. Podle nich jim do kamionu na parkovišti v Srbsku, kde měl řidič kamionu povinnou přestávku, pomohl občan Pákistánu.

V kraji to byl jediný případ za dva roky

Na území Jihočeského kraje šlo v roce 2017 o jediný podobný případ. Loni policisté nezaznamenali žádný. Hranice ale hlídají dál.

„Jihočeská policie se i nadále věnuje kontrolám zaměřeným na migraci cizinců, zejména v blízkosti bývalých hraničních přechodů a v zájmových lokalitách. Při těchto kontrolách spolupracuje s orgány Rakouska a Německa,“ popsal policejní mluvčí.

„Policie spolupracuje nejen v rámci vzájemného předávání potřebných informací týkajících se migrace cizinců, ale čeští policisté vykonávají také službu při společných hlídkách s kolegy z Horního a Dolního Rakouska a Německa,“ uzavřel Bajcura.

Zatímco na jihu Čech je podobných případů minimum, západočeští policisté jich evidují víc. V Plzeňském kraji zaznamenali v roce 2017 dva případy a loni šest. Díky odhalení dvou kamionů s 35 běženci tam jejich počet přesáhl čtyři desítky.

„Myslíme si, že je to dálnicí, která tudy vede na Německo. To jsou ale samozřejmě jen odhady,“ reagovala plzeňská policejní mluvčí Martina Korandová.

Výjimečnost případu potvrzují i jihočeští celníci, kteří u zachycení z konce roku 2017 byli. „Od té doby se tady při celním řízení nic takového nestalo. Za poslední roky to u nás byl ojedinělý případ,“ řekl mluvčí jihočeských celníků Emanuel Breicha.