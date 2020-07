Bazén v Budějovicích můžou zavřít až na rok, střecha potřebuje opravu

Loni se návštěvníci plaveckého stadionu v Českých Budějovicích dočkali nových sprch, nyní ale hrozí, že se jim areál opět zavře. Oprava poškozené střechy totiž může trvat i více než rok.

„Nikdo ji od dokončení budovy v roce 1971 nerekonstruoval. Nyní se bohužel ukazuje, že není v ideálním stavu,“ potvrdil náměstek primátora pro investiční výstavbu Petr Holický (ANO). Problém se týká ukotvení lan, která jsou součástí budovy.

Radní proto vypsali veřejnou zakázku na statické posouzení. „Výsledek by nám měl ukázat, jakým způsobem střechu zajistit, aby vydržela dalších 50 let. Dozvíme se, nakolik je současný stav vážný,“ uvedl Holický.

Už nyní je ale podle něj jisté, že na rekonstrukci střechy plaveckého stadionu, který je kulturní památkou, dojde. To bude náročné finančně i časově. Přesnější odhad bude mít radnice od specializované firmy.

„Řádově to jsou měsíce, ale může to být i rok a více. Zatím jsme na začátku, posudek bychom chtěli mít co nejdříve,“ ubezpečil náměstek primátora.

Pro návštěvníky plaveckého stadionu to znamená další zásah do provozu. V posledních letech se prodlužovala například certifikace toboganu a technické komplikace doprovázely i rekonstrukci šaten.

Vedení českobudějovické radnice i kvůli rekonstrukci střechy plaveckého stadionu pokračuje v plánování akvaparku. Ten by měl vzniknout v areálu bývalého vojenského cvičiště a kasáren ve Čtyřech Dvorech. Město tam má několik pozemků, jednou z lokalit je plocha, kde mělo stát koncertní a kongresové centrum Rejnok navržené Janem Kaplickým.

„Akvapark by se ve městě hodil. Já na letní plovárnu vůbec nechodím. Je to tam hlava na hlavě, takže raději jezdím jinam. Líbí se mi alespoň nové přístupy do řek v podobě mol a pláží,“ uvedla 23letá studentka Iva Ziková.

Spousta obyvatel krajského města se nechce mačkat v malém areálu letní plovárny a zvykli si dojíždět za koupáním například na 17 kilometrů vzdálené koupaliště v Borovanech nebo ještě blíž do Hluboké nad Vltavou, na Borek či do Olešníka.

Inspiraci hledali v Praze na Chodově

„V posledních týdnech jsme na téma akvapark měli několik schůzek. Nyní musíme počkat, až skončí změna územního plánu na této ploše. Ale řešili jsme i to, jestli ho umístit tam, kde měl být Rejnok, nebo jinam v této lokalitě, protože pozemků tam máme dostatek. To teď probíráme,“ vzkázal náměstek primátora Viktor Lavička (ANO), který má na starost mimo jiné územní rozvoj, architekturu a urbanismus.

Inspiraci hledalo město ve sportovním areálu Jedenáctka v Praze na Chodově. Tam je například plavecký bazén, vodní svět s toboganem či sportovní hala.

„Podle současných odhadů by takový projekt bez podzemního parkoviště stál 600 milionů korun. Na přesnější odhady je ale nyní ještě brzo,“ vysvětlil Lavička.

Radnice tak bude muset v rozpočtu vyčlenit poměrně významnou částku. Příprava projektu ale nějaký čas potrvá a je jisté, že by ho muselo dokončit nové vedení radnice po komunálních volbách v roce 2022.

Postup města proto kritizuje část opozice. „Jsme přesvědčeni, že by tady něco takového mělo být, protože si to zaslouží obyvatelé, ale pomohlo by to i cestovnímu ruchu. Obávám se ale, že se tahle koalice zabývá jen hledáním lokalit, vytvářením studií a neřeší skutečnou přípravu takového projektu. Ta totiž potrvá roky. Stejný scénář pozorujeme i u jiných investic,“ reagoval opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).