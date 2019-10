Další rekonstrukce plaveckého stadionu. Střechu opraví za 35 milionů

Správa sportovních zařízení města před nedávnem oslovila investiční odbor magistrátu s požadavkem na zadání projektové dokumentace. Týkat se má generální opravy střechy stadionu v centru města, která vyjde přibližně na 35 milionů korun.

„Střecha se začíná přibližovat k hranici své technické životnosti. Dílčí opravy na její konstrukci sice byly, ale to nestačí,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický (ANO). „Bude nutná rekonstrukce celého 23 let starého střešního pláště, a to včetně zateplení,“ dodal.

Příprava projektové dokumentace je naplánovaná na příští rok. Se samotnou opravou se pak počítá pro rok 2021. „Samozřejmě budeme požadovat od potenciálního zhotovitele, aby omezení návštěvníků areálu bylo co možná nejmenší,“ dodal náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Poslední úpravy na stadionu skončily nedávno. S otevřením krytého bazénu začal fungovat i nový prodloužený tobogan. Ten se dlouhodobě nedařilo zprovoznit a instalaci doprovázely komplikace. Původně měl totiž lidem sloužit od konce srpna loňského roku.

Plavecký stadion v Českých Budějovicích ročně navštíví zhruba 250 tisíc lidí. Celkem ho denně využívá v průměru více než osm set plavců.

Tak vypadal českobudějovický plavecký stadion letos v srpnu: