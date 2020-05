Bazény jsou vypuštěné a plovárny v kraji přicházejí o stovky tisíc

V Prachaticích loni v září po generální opravě otevřeli plavecký bazén. Návštěvnost v prvních měsících ukázala, jak moc modernizace plovárně prospěla. Měsíčně přicházelo i dvakrát více lidí, než bylo dříve zvykem.

Velký zájem ale po půl roce přerušil koronavirus a bazén musel kvůli vládním opatřením v polovině března zavřít.

„Na tržbách měsíčně přicházíme o milion korun, naopak na provozu se daří šetřit 300 tisíc. Stále to ale znamená, že jsme 700 tisíc za měsíc ve ztrátě,“ vysvětluje prachatický starosta Martin Malý (Nezávislí).

Snížit ztrátu se podařilo například díky zastavení nahřívání, omezení úklidu nebo menší spotřebě vody. Podobně jsou na tom i v dalších městech na jihu Čech.

Ještě do začátku minulého týdne panovala mezi provozovateli nejistota, kdy budou moci plavce opět pustit do bazénů. V plánu rozvolňování opatření plavecké stadiony nenašli. Minulé pondělí však vláda naznačila, že by se jich měla týkat poslední vlna uvolňování, tedy 25. května.

Přesné podmínky otevírání ještě známé nejsou, ale třeba v Prachaticích vědí, že venkovní koupaliště Hulák mohou zprovoznit. V areálu nyní pokračuje údržba a nutné opravy, aby se například jako loni nestalo, že se návštěvník pořezal o obklady ve špatném stavu.

Opatření sledují i v krajském městě, kde vodu z velkého vnitřního bazénu přepustili do venkovního. Prázdný je také malý bazén i ten pod skokanským můstkem. Technologie jsou mimo provoz, prostory se nevytápí, voda nechloruje. Zaměstnanci zůstávají doma na nařízené dovolené.

„Ve všech budějovických sportovních zařízeních, mezi které patří i bazén, teď přicházíme asi o 2,5 milionu korun. Úspory jsou zhruba 600 až 800 tisíc. Na plaveckém stadionu dochází k běžné údržbě, nějaké větší opravy se těžko plánují, když jsme ještě před pár dny nevěděli, kdy budeme moci otevřít,“ popisuje ředitel Sportovních zařízení České Budějovice Tomáš Novák.

Zároveň očekává, co bude otevření letní plovárny obnášet. „Slyšíme, že by se roušky měly povinně nosit až do konce srpna. Ptal jsem se na ministerstvu, jak bude tohle pravilo platit pro koupaliště, ale odpověď jsem nedostal. Nedovedu si představit, že by hosté museli roušky u venkovního bazénu mít,“ říká Novák.

Krytý bazén přes léto nezavřou

Náměstek budějovického primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice) předpokládá, že by nynější uzavírku v létě nahradilo současné zpřístupnění vnitřního bazénu i venkovního koupaliště. Vnitřní plovárna v předchozích letech zůstávala o prázdninách uzavřená.

„Chceme lidem poskytnout více sportovního vyžití. Takže počítáme s tím, že by byl souběžně přes léto otevřený krytý i venkovní bazén,“ potvrdil pro ČTK Moravec.

V Táboře nyní nahrazují odstávku kvůli údržbě, která by jinak přišla v létě. To by mohlo umožnit, že i tam by zůstal vedle venkovního areálu otevřený i vnitřní prostor. „Na zahájení sezony koupaliště na začátku června budeme připraveni. Ještě ale není jasné, za jakých podmínek to bude možné,“ vyhlíží Jan Benda, jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábor.

Chod vnitřního bazénu je na minimu, aby se zařízení nepoškodila. Pracovníci jsou doma. Na tržbách v Táboře přicházejí o více než milion korun měsíčně, úspory ztráty nepokryjí.

V Českém Krumlově budou propad teprve hodnotit, za elektřinu však nyní platí zhruba pětinu běžné částky, za plyn třetinu. I tam využívají nařízené uzavření k údržbě.

Podobnou situaci zažívají ve Strakonicích – bazén bez vody a udržovací práce v předstihu. Se zpřístupněním venkovního koupaliště počítají.

„Přemýšleli jsme, že bychom si zařídili výjimku, aby do něj už dříve mohli profesionální plavci. Ale takové povolení je velmi náročné sehnat, navíc by k nám jezdili jen sportovci z Plzně a není záruka, že by tu byli pravidelně. Proto jsme od toho ustoupili,“ konstatuje ředitel Starz Strakonice Pavel Mareš.

I tam panuje před létem očekávání, jak se neobvyklá sezona podaří. „Musíme počkat na podmínky, jestli například nebudou omezené počty návštěvníků. U nás hraje roli také to, že letní areál využívají i organizované sportovní skupiny na soustředění, máme domluvené i dva příměstské tábory,“ doplňuje Mareš.

V Jindřichově Hradci budou propad tržeb a úspory v uzavřeném bazénu teprve počítat. Zaměstnanci jsou doma kvůli překážce v práci, bazény jsou prázdné. V akvaparku u Vajgaru by se mohli první hosté koupat v polovině června.

Do areálu se však možná podívají už dříve. Provozovatelé totiž uvažují, že by ho otevřeli tehdy, až začnou fungovat venkovní zahrádky restaurací.

„Do bazénu by lidé nesměli. Ale mohli by si v areálu dát občerstvení, projít se a odpočinout si. Byla by to taková velká zahrada,“ řekla ČTK vedoucí plaveckého bazénu a akvaparku Marcela Kůrková.