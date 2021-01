Nemocnice zahájí testy pro pendlery i v neděli, aby nebyly fronty u hranic

Kdo chtěl o Vánocích navštívit rodiče či příbuzné v domovech pro seniory, bez negativního testu na covid se k nim nedostal. Nemocnice s dalšími zdravotnickými zařízeními navíc musely v prosinci řešit i testování učitelů.

Zájem na jihu Čech byl tehdy poměrně velký, od té doby poptávka po antigenním testování, které je zdarma, vytrvale klesala.

Jenže poté, co bavorská vláda zpřísnila podmínky pro pendlery, registrovaly nemocnice v příhraničních okresech v závěru minulého týdne první nápor.

„A dá se očekávat, že se to bude kvůli pendlerům opakovat vždy v závěru týdne. Testy s negativním výsledkem od pondělí začnou vyžadovat také na rakouské straně hranice. Z tohoto důvodu všechny nemocnice v kraji posílí své kapacity a začnou testovat i v neděli, a to od 12 hodin,“ vysvětlila ve čtvrtek ředitelka holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová.

Tím by se mělo předejít tvorbě front na hraničních přechodech, kde se zájemci mohou také nechat otestovat.

Povinné testování pendlerů na koronavirus při cestách do Rakouska, které mělo začít v pondělí 1. února, se ale zatím odkládá. Na Twitteru to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí.

Podmínky tedy zůstávají stejné jako dosud, Češi pravidelně dojíždějící do práce či školy nemusí předkládat testy. Jednání na toto téma budou pokračovat. Tato novinka nic nemění na nedělním provozu testovacích center v jihočeských nemocnicích.

Podle Roithové se každý týden snižuje počet antigenních testů v kraji o 200 až 500. Tomu odpovídá i zájem z minulého týdne, kdy využilo bezplatné možnosti 4 952 lidí, tedy přibližně o 400 méně než v předchozím období.

„V příštích dnech se ale dá očekávat další nárůst zájmu pendlerů. Podle mě to ale nebude nijak dramatické, nemocnice by si s tím měly poradit,“ dodala Roithová.

První vlnu zaregistrovali o uplynulém víkendu například v prachatické nemocnici, kde denně běžně otestují 50 až 100 zájemců. „Minulou sobotu k nám však dorazilo 180 lidí. Důvodem je hlavně zvýšený zájem přeshraničních pracovníků, kteří test potřebují,“ potvrzuje ředitel nemocnice Michal Čarvaš s tím, že museli na tento den posílit směnu. Vzorky zde totiž odebírali až do 18 hodin.

Více zájemců přicházelo i do jindřichohradecké nemocnice, kde zdravotníkům s testováním pomáhá také dvojice vojáků. „Kdybychom o ně přišli, byl by to pro nás obrovský problém, protože nemáme moc kde brát lidi,“ připouští ředitel nemocnice Miroslav Janovský.

Denně zde evidují okolo 90 antigenních testů. Že se začalo hlásit více pendlerů, zjistilo vedení nemocnice díky tomu, že vydávali větší počet potvrzení v angličtině.

Podobný stav panuje ve strakonické nemocnici, kam uplynulou sobotu dorazilo okolo 200 zájemců. Podle ředitele Tomáše Fialy je takové číslo mimořádně vysoké.

„Německo ohlásilo povinnost testu pro pendlery v pátek a ještě v pondělí k nám přišlo daleko více lidí než běžně. Nejsou to ale jen pendleři, kdo na konci týdne na testy chodí, týká se to i rodin plánujících návštěvy v domovech pro seniory, kde je negativní test také podmínkou,“ objasňuje situaci v nemocnici Fiala.

Několik pendlerů o víkendu dorazilo i do českobudějovické nebo písecké nemocnice, tahanic o volné termíny se zde ale kvůli nim příliš neobávají. Denně tam přijde do stovky zájemců o test.

„Přeshraniční pracovníci se k nám začínají opět hlásit a můžeme očekávat, že později jejich zájem u nás poroste. Loni k nám přijel zájemce třeba až z České Lípy v Libereckém kraji,“ přidává zajímavý postřeh ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Daleko větší starosti mu dělá apel prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, který požaduje testování ve školách nebo továrnách.

„Kdyby to byla naše povinnost, pravděpodobně bychom to zvládli. Spíše bych se ale v případě škol zaměřil na očkování učitelů, kteří měli jít v první linii společně se zdravotníky. Rozhodně by to byl menší problém než pravidelně testovat stovky dětí,“ dodává Holan.

Nejvíce zasaženým okresem kraje je Jindřichohradecko

S tím souhlasí i Roithová, podle níž by plošné testování tak velké skupiny dětí mohlo být pro nemocnice problematické. Největší překážky vidí hlavně v samotném provedení testů, pravidelné dojíždění dětí na odběrová místa je pro ni nepředstavitelné.

„Musel by se organizovat odběr přímo na školách. Stačí se podívat na to, jak náročná je logistika v případě očkování. Navíc není ani jasné, jak často by se na odběry mělo chodit, antigenní testy mají smysl jen na tři dny,“ vysvětluje Roithová s tím, že společně s očkováním by nemocnicím mohl brzy scházet personál.

Obavy z podobného vývoje mají v Jindřichově Hradci, celý okres je totiž nyní covidem nejvíce zasaženým jihočeským regionem.

„Na JIP máme jediné volné lůžko, dohromady je v nemocnici 77 nakažených pacientů. Bohužel máme mimo provoz významnou část personálu, a až se od pondělí rozjede očkovací centrum, nebudeme mít moc personálních rezerv,“ naznačuje Janovský s tím, že klíčová bude v tomto případě pomoc dobrovolníků.

Do úterního odpoledne provedla odběrová místa v celém kraji celkem 30 477 testů, z nichž bylo 2 347 pozitivních. Antigenní testy slouží, na rozdíl od spolehlivějších PCR testů, hlavně k zachycení zdánlivě zdravých lidí bez příznaků.