První příběh napsal před přijímačkami na FAMU, teď mu vyšly dvě knihy

Většinu času tráví nad rozhlasovými nebo filmovými scénáři. Občas si ale 31letý jihočeský rodák Lukáš Csicsely najde čas i na psaní knih pro děti nebo fantaskních příběhů.

Před několika týdny k nim přibyla také romantická groteska s názvem Nejkrásnější pohřeb Jana Huga, která vypráví příběh maloměstského chlapce toužícího prosadit se ve světě.

„Je to takový rošťák, kterému kvůli vylomeninám otec neustálým taháním utrhl ucho. Kvůli tomu se cítil fyzicky nedostatečně, a tak začal pěstovat svého ducha. Chtěl také sbírat umění, ale na malém městě mohl sbírat maximálně tak šrot, kterým chtěl vydělat na cestu do světa. Nakonec ho ale okouzlí krásný zpěv dívky, kterou ale dlouho nepoznává a snaží se ji najít,“ naznačuje děj Lukáš Csicsely, který pochází z Českých Budějovic.

Na příběhu začal pracovat už jako student scenáristiky na pražské FAMU, kde vznikla první verze. Po čase se rozhodl jej vytáhnout ze šuplíku a přepracovat do prózy.

„Konečnou podobu kniha dostala až poté, co mě oslovilo nakladatelství Vyšehrad s tím, abych zkusil celé dílo dále rozpracovat,“ dodává Csicsely. Mladému autorovi současně s knihou o Janu Hugovi vyšlo také doposud největší dílo pro děti s názvem Metamorfórky.

„Inspiroval jsem se hlavně radami našich rodičů. Častokrát jsme jako malí slýchali poučky typu: Necpi se tolik, nebo praskneš! Tyto povídačky pak vyprávějí o tom, jak by to v konečném důsledku mohlo vypadat. Spoustu dětí podobné příkazy spíše pobaví, a právě na tom je kniha založená,“ vysvětluje.

Svá první díla, kam se částečně řadí i příběh o Janu Hugovi, začal Csicsely psát ještě před přijetím na FAMU. „Vzpomínám si, že už k přijímačkám na FAMU jsem musel nějaký text vypracovat. Na škole jsem se ale hlavně věnoval scénářům a za svou klauzurní práci s hlavním motivem mikulášského předvečera v maloměstských ulicích jsem si odnesl cenu za nerealizovaný scénář,“ říká a zároveň dodává, že se zde částečně inspiroval životem ve Zlivi, kde vyrůstal.

V současnosti tráví většinu času v Praze, kde také vyučuje scenáristiku na Střední průmyslové škole sdělovací techniky Panská. K tomu také dříve pravidelně přispíval svými scénáři Českému rozhlasu.

„Nedávno jsem se podílel i na cyklu her ke stému výročí Československé republiky. Připravoval jsem třeba menší hru k hospodářské krizi nebo smrti Jaroslava Haška, ale i k povodním v roce 2002. Podobné projekty ale nedělám až tak často, je to spíše zpestření,“ podotýká Csicsely.

Řidič strhl auto před srnkou a narazil do stromu

Navíc se v loňském roce stal gentlemanem jihočeských silnic, když pomohl nedaleko Zlivi zachránit pasažéra z hořícího auta.

„Měl jsem velkou radost, že se nám ho společně se dvěma dalšími lidmi podařilo zachránit. Moc mile mě překvapilo, kolik kolemjedoucích lidí se do jeho záchrany zapojilo. Jezdím tou cestou poměrně často, bývá tam hodně srnek. A právě jedné z nich se řidič uhýbal, bohužel to strhl přímo do stromu a auto začalo hořet,“ vzpomíná Csicsely na příhodu, která měla nakonec šťastný konec.

„Ukázalo se, že nebýt naší pomoci, pravděpodobně by uhořel. Chtěl jsem ještě zaklíněného spolujezdce po vytažení dostat co nejdál od hořícího auta, aby nás neohrozil případný výbuch. Až později jsem se dozvěděl, že podobné scény, jak je známe z filmů, se běžně vůbec nestávají,“ dodává Csicsely, který si cenu převzal v prosinci loňského roku.