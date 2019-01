Dceři nevěřím, že ji můj partner znásilňoval, řekla u soudu žena

Čtyřiačtyřicetiletému muži, který je od loňského jara ve vazbě, hrozí až 12 let vězení. Byl už několikrát trestaný a přiznal, že je závislý na pervitinu.

„Je to všechno lež, domluvili se, že mě dostanou do vězení na znásilnění,“ tvrdil před senátem obžalovaný.

„Šárku jsem nachytal, jak se fotí při masturbaci a fotky pak posílá svému klukovi. Prosila mě, abych to nikomu neříkal, že se mi za to odmění. Pak posílala ty fotky i mně a psala, jak to chce se mnou dělat. Za pár měsíců mi sama vlezla do postele. Od té doby jsme spolu nějaký čas spali,“ popisoval svůj vztah s patnáctiletou dcerou své družky obžalovaný.

Muž je přesvědčený, že nevlastní dcery a jejich známí se mu chtějí pomstít za to, že se snažil děti správně vychovávat a některé věci jim zakazoval. Například známosti s pochybnými lidmi.

„Když jsem zjistila, že spí s mojí dcerou, vyhodila jsem ho. Jestli ale dcera tvrdí, že ji znásilňoval, nevěřím jí. Ona už odmalička lže, krade a vymýšlí si,“ vysvětlovala svědkyně, proč si myslí, že je celá aféra s pohlavním zneužíváním nepravdivá.

Ačkoliv žena tvrdí, že s obžalovaným od té doby nemluví, na jeho prosbu se mu snažila poslat do vazby erotické fotky dcery. Podle ní proto, aby je druh předložil soudu a dokázal, jaká její dcera ve skutečnosti byla. Na otázku, proč rozesílala tyto fotografie také známým dcery, odpověděla, že byla opilá a měla na ni vztek.

Obraz života rodiny, jak ho líčil před soudem nejen obžalovaný, ale i jeho čtyřicetiletá družka, procesní strany šokoval.

Dvojice dospělých se seznámila před pěti lety přes Facebook. Žena měla v té době tři dcery, po soužití s druhem se jí narodili dva chlapci. Kvůli dluhům se často stěhovali a hledali příležitostnou práci. Starší děti zanedbávaly školu, bavily se hlavně posíláním fotek na Instagram, pily alkohol.

„Nehledě na to, jak dopadne soudní řízení, vám připomínám, že jako matka budete mít ještě velké problémy. Věřím, že současný život je pro vás těžký, ale nezapomínejte, že jste především matka dětí. Přemýšlejte o tom,“ upozornil na závěr výslechu svědkyně předseda senátu Michal Kubánek.

Soud bude dál pokračovat. Obě dívky požadují od svého otčíma odškodnění za nemajetkovou újmu, dohromady 200 tisíc korun.