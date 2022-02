Týn rozdělí oprava mostu přes Vltavu. Pro osobní auta postaví provizorní

Betonový most v Týně nad Vltavou, který stojí na silnici, po níž přijíždějí řidiči od Českých Budějovic a pokračují na Milevsko nebo Bechyni a dál na Tábor, čeká kompletní oprava. Zavřený bude téměř celý rok.

Jihočeské hejtmanství, jež ho má ve své správě, odhaduje náklady na rekonstrukci na 254 milionů korun s tím, že musí být hotová do konce roku 2023.

Důvodem tohoto razantního zásahu je velmi špatný technický stav mostu, který si podle náměstka hejtmana pro dopravu Antonína Kráka žádá bezodkladnou péči.

„Uvnitř konstrukce je spousta zkorodovaných železných částí, které drží celou mostovku. A ani stav betonových částí nesplňuje požadované normy. Mostovka i s vozovkou se bude muset odbagrovat, protože nosnost i šířka neodpovídají současným požadavkům pro silniční mosty,“ vysvětlil Krák.

Vedení kraje nyní hledá zhotovitele, který jednu z největších dopravních investic příštího roku dokončí. Zakázka bude provedena metodou design & build.

„Ve zkratce to znamená, že vybraný dodavatel stavbu vyprojektuje, zajistí potřebná povolení a stavbu také zhotoví. Díky tomu dojde k úspoře času, financí a nemělo by přibýt ani tolik víceprací,“ přiblížil detaily jihočeský hejtman Martin Kuba.

Vedení Týna nad Vltavou počítá s tím, že rekonstrukce začne nejspíš v březnu příštího roku. Stěžejní tah městem tak bude neprůjezdný maximálně deset měsíců.

Pro osobní dopravu by jej mělo nahradit provizorní přemostění. Vltavské břehy ve městě spojuje ještě jeden most, ale jeho konstrukce není stavěná na dlouhodobé používání. V úvahu připadá pouze jeho otevření pro integrované záchranné složky.

Řidiči hledají náhradní trasy

„Počítáme s tím, že se na provizorním mostě budou tvořit kolony hlavně v ranní a odpolední špičce po 15. hodině. I když nákladní auta nebudou přes Týn vůbec jezdit, bude to pro dopravu ve městě enormní zátěž. Udělat se to ale musí, takže s tím nic nenaděláme,“ naznačil budoucí komplikace starosta Ivo Machálek.

Náhradní most pro osobní vozy má vyrůst v lokalitě mezi úvazištěm pro lodě u parkoviště pod kostelem na pravém břehu a startovní plochou lodí na takzvané Valše na protějším břehu.

„Už teď je tam postavený chodník, který by se částečně upravil, aby byl sjízdný i pro auta. Neumím si představit, že by provizorní most byl kvůli napojení na ostatní komunikace někde jinde,“ dodává Machálek s tím, že zajištění náhradní cesty přes řeku bude zjišťovat také kraj.

Na dlouhé kolony a ucpané město se s předstihem připravují také někteří z místních řidičů, kteří přes most potřebují dojíždět do práce. Například velká část obyvatel Hlineckého sídliště na pravém břehu pracuje v Jaderné elektrárně Temelín nebo dojíždí do Českých Budějovic. Jedna z alternativních tras vede také přes hráz Hněvkovické přehrady.

„Je mi jasné, že ji bude využívat spousta lidí. Silnice je navíc ve dvou místech průjezdná pouze pro jedno vozidlo, takže počítám s kolapsem i na této cestě. Nejspíš budu nechávat auto na nějakém parkoviště na protějším břehu, zřejmě to bude nejrychlejší způsob, jak se dostat přes řeku,“ uvažoval jeden z obyvatel Týna nad Vltavou Ondřej Kučera a dodal, že i to bude kvůli malé kapacitě parkovacích míst na levém břehu velký problém.

Vedení kraje momentálně připravuje ve spolupráci s jihočeskými policisty objízdné trasy pro větší vozidla. Zároveň vše musí stihnout v příštím roce.

„Následující rok bude Ředitelství vodních cest provádět úpravu Vltavy z Hluboké směrem na Orlík. Nemůžeme si dovolit, aby byl Týn bez jediné trasy přes řeku, protože se stále počítá i se zásadními úpravami železného mostu,“ řekl náměstek Krák.

Jeho slova potvrdil také Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest, podle něhož je třeba zvýšit podjezdovou výšku železného mostu.

„Nelze provádět obě práce současně, proto pro nás bude termín dokončení rekonstrukce silničního mostu zcela stěžejní. Aktuálně vedle úprav na železném mostu připravujeme také stavbu servisního centra pro všechna plavidla pohybující se po řece, jež bude stát na levém břehu nedaleko vltavotýnské čistírny odpadních vod,“ vysvětlil Bukovský.