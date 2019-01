Obžalovaný projevil lítost, za pobodání přítelkyně dostal 8,5 roku

Incident se odehrál loni na jaře v Dobré Vodě na Pelhřimovsku. Předcházelo mu poklidné grilování masa před bytovkou, kde oba bydleli. Pár se však nad ránem začal kvůli údajné nevěře ženy hádat.

Charvát jí nejprve zalepil ústa kobercovou páskou, aby na něho nekřičela. Za chvíli pásku strhl a hádka začala nanovo. Obžalovaný muž pak družku uchopil do kravaty a bodl nožem do hrudníku (viz Myslel jsem, že mě podvádí, řekl muž obžalovaný z pobodání přítelkyně).

„Nepochopím, jak jste mohl opakovaně napadnout ženu, navíc takovým způsobem. V tomto případě ani neměla šanci se útoku nožem nějak bránit. Při pohledu na použitý nástroj bylo vidět, že čepel pronikla skoro osm centimetrů hluboko,“ pronesl soudce Robert Pekárek při odůvodnění rozsudku senátu.

Podle něj však Charvát nepůsobí dojmem agresora a existuje velká šance, že se obžalovaný může v budoucnu napravit. Před senátem navíc projevil nad svým činem lítost, k čemuž soudce při vynesení rozsudku také přihlédl.

Charvátův obhájce Jiří Černý dal při své závěrečné řeči najevo pochybnosti o vedení celého vyšetřování.

„Ve výpovědi napadené jsem našel velké nesrovnalosti. Poškozená krátce po útoku několikrát změnila svou výpověď, což vzbuzuje její nevěrohodnost,“ uvedl. Podle Černého nejprve tvrdila, že si zranění způsobila sama, a až později otočila svá slova proti Charvátovi.

„Takové jednání ale předvedl i obžalovaný, který navíc poškozené nejprve ani nezavolal pomoc a nechal ji s nožem v ráně ležet v předsíni,“ oponoval soudce a dodal, že žena přežila jen díky včasnému zásahu záchranářů, jež nakonec Charvát zavolal. To potvrdili i znalci a zasahující záchranáři.

Při středečním jednání, které trvalo přes šest hodin, soud předvolal znalce z oblasti chirurgie a psychologie, kteří se vyjádřili ke způsobu, jakým Charvát zaútočil na svou partnerku. Odborníci také podrobně popsali osobnost obžalovaného jako přehnaně impulzivní s prvky zkratovitého jednání. Právě tyto vlastnosti mohly podle nich způsobit afektivní chování, při kterém mladou ženu napadl.

Od soudu odcházel Charvát viditelně otřesený. Obhájce i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání. V případě pravomocného odsouzení čeká Charváta pobyt ve věznici s mírnějším režimem ostrahy.