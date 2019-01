Myslel jsem, že mě podvádí, řekl muž obžalovaný z pobodání přítelkyně

Jednadvacetiletá žena při útoku v obci Dobrá Voda na Pelhřimovsku utrpěla vážné zranění, se kterým byla letecky přepravena na jednotku intenzivní péče v českobudějovické nemocnici.

Fyzickému útoku předcházelo společné grilování masa a popíjení alkoholu před dobrovodskou bytovkou, kde oba bydleli. Okolo půl čtvrté ráno se přesunuli do svého bytu, kde se pohádali.

„Zjistil jsem, že jí někdo píše. Myslel jsem si, že mě podvádí. Řekl jsem jí, ať se sbalí a vypadne. To bylo ale jen z hecu, nemyslel jsem to vážně,“ sdělil před soudem Charvát.

Obžaloba jej viní, že přítelkyni při hádce povalil na gauč a zalepil jí ústa stříbrnou lepicí páskou, aby na něho dál nekřičela.

„Chtěl, abych zmlkla. Po chvíli Martin pásku přeřízl, aby mi ji mohl sundat z hlavy. Začali jsme se zase hádat, potom mě chytil do kravaty a bodl tím samým nožem pod krk do hrudníku,“ sdělila soudu poškozená žena, která při útoku ztratila čtyři a půl litru krve.

Žena původně řekla, že se zranila sama

Původně vypověděla, že si zranění způsobila sama. Totéž na místě činu tvrdil zasahujícím policistům a záchranářům i Charvát.

„Chtěla jsem, aby se to v naší rodině neřešilo. Nemáme mezi sebou moc dobré vztahy,“ zdůvodnila soudu.

Doplnila, že výpověď pak změnila především kvůli tomu, že obžalovanému spoustu věcí neodpustila. „Z věznice mi do telefonu říkal, že jsem ho nikdy v životě nemilovala. Přitom jsem se kvůli němu vzdala vlastní rodiny,“ dodala před soudem.

Charvát, který v době incidentu pracoval se svou přítelkyní v Německu, vinu neodmítá a při projednávání vyjádřil nad činem lítost.

Soud ale zřejmě přihlédne k jeho minulosti. Při dalším incidentu dostal podmínku za napadení jiné ženy. Navíc jedna z jeho bývalých přítelkyň, se kterou má čtyřletého syna a která u soudu také svědčila, na něho před lety podala trestní oznámení pro vyhrožování. To ale později stáhla.

Případ se před táborský krajský soud vrátí 23. ledna, kdy budou předloženy odborné posudky od znalců a padnout by mohl i konečný verdikt soudce. Charvát by mohl být v případě uznání viny z vraždy ve stadiu pokusu odsouzen až na 18 let.