U Lipna postavili novou lanovku i sjezdovku, Monínec láká na tubing

I přes mrazy v posledních dnech se provozovatelům nepodařilo připravit sjezdovky tak, aby už o třetím adventní víkendu lyžařům nabídli příjemné první svezení této zimy.

Lyžaři tak mohou vyrazit pouze na Kvildu, kde vlek pojede dnes a o víkendu od 9 do 16 hodin, nebo na Monínec, kde mají dnes a zítra i večerní lyžování. Sezonu chtějí dnes nebo zítra zahájit také v Nové Bystřici.

MF DNES představuje letošní novinky.

Na Lipně investovali 40 milionů

Zábava na sněhu. Tímto trendem se v posledních letech řídí ve Skiareálu Lipno. I před touto zimní sezonou mysleli hlavně na rodiny s dětmi. Na lyžaře čeká nová dvousedačková lanovka, snowcrossová trať, sjezdovka, více parkovacích míst i jednodušší nákup skipasů díky samoobslužným pokladnám. Provozovatelé do vylepšení střediska investovali 40 milionů korun.

Dolní stanice nové lanové dráhy je u parkoviště nad obcí Lipno nad Vltavou. To dosud využívali jen běžkaři, protože u něj začínají upravované stopy. Nyní u něj budou nechávat své vozy i lyžaři. Bude tam několik desítek míst.

„Uvědomujeme si, že o víkendech během jarních prázdnin kapacita našeho hlavního parkoviště nestačí a lidé musí parkovat na sousední často rozbahněné louce. Proto jsme připravili další plochu pro auta,“ vysvětlil Falout.

Ve skiareálu Lipno už několik dní zasněžují a chystají se na sezonu.

Dvousedačka vyveze lyžaře na Slupečný vrch, odkud mohou přes sjezdovku Vyhlídka pokračovat dál do areálu. Nebo se vydají zpět k parkovišti. K tomu si mohou vybrat novou 800 metrů dlouhou trať pojmenovanou Lipenská, nebo snowcross vedoucí pod lanovkou.

Další novinku představuje změna v systému prodeje skipasů. Lyžaři si je nakoupí v samoobslužných pokladnách. Bude jich dvanáct, místo současných čtyř klasických. „Skipas si lyžaři nabijí na čipovou kartu Lipno.card, která je propojená s jejich registrovaným online účtem. Při další návštěvě si tak mohou skipas nakoupit přes internet z domova a na Lipně vyrazit rovnou k turniketům,“ popisuje Falout.

Nová forma odbavení přináší také několik změn v tarifech. Těmi nejzajímavějšími jsou zvýhodněné jednodenní rodinné skipasy. Ty zahrnují celkem čtyři typy od jednoho dospělého s jedním dítětem po dva dospělé a dvě děti. V hlavní sezoně stojí od 1 160 korun (1+1) po 2 310 (2+2).

Druhou permanentku zaměřenou na rodinnou klientelu je takzvaný rodičovský přenositelný skipas. Je jednodenní a mohou ho využít dva dospělí. „Je to ideální řešení pro rodiče, kdy jeden lyžuje se starším potomkem a druhý tráví čas mimo sjezdovku s tím mladším a v polovině dne se chtějí vystřídat,“ vysvětlil Falout.

Po minulé sezoně, kdy cena klasických jednodenních permanentek zůstala stejná jako v předcházející zimě, se letos zvedla. Například dospělí za ni v hlavní sezoně zaplatí 760 korun místo loňských 710.

Zadov bez novinek a zdražování

V Lyžařském areálu Zadov se na výrazné změny chystají až po této sezoně. „Letos jsme udělali drobné úpravy v zasněžovacím systému a pořídili automaty na vracení čipových karet. Také plánujeme protáhnout stopy pro běžkaře k obci Nicov,“ upřesnil vedoucí provozu areálu Petr Vondraš. Spolu s nákupem pozemků investovali zhruba pět milionů korun.

Cena skipasů zůstává stejná jako v uplynulé sezoně. Jednodenní permanentka v hlavní sezoně pro dospělého vyjde na 550 korun.

Příští rok postaví novou nádrž na vodu pro zasněžování a poblíž dolní stanice lanovky na Kobyle vybudují multifunkční budovu, kde bude restaurace, půjčovna se servisem a další zázemí pro lyžaře. Práce za 60 milionů mají začít na jaře.

Monínec nabídne tubing

Monínec na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje už sezonu zahájil 17. listopadu. Zatím se lyžuje na horní polovině hlavní tratě u vleku. Jak bude přibývat přírodní a technický sníh, pustí provozovatelé lyžaře také na dolní část sjezdovky a rozjede se i čtyřsedačková lanovka.

Novinkou pro letošní zimu je tubing nalevo od dolní stanice lanovky. Umístěný bude vedle budovy, kde má zázemí půjčovna a lyžařská škola a je tam i skipark s dětskými slalomy či tunely. „Další novinku najdou návštěvníci u horní stanice lanovky, kam byla v létě přemístěna nejstarší poštovna v Česku, která původně stála na Sněžce a poté na Javorové skále u Monínce,“ upřesnil mluvčí areálu Radek Polák.

Lyžaři se musí připravit na dražší skipasy. Loni stál jednodenní pro dospělého při objednání přes internet 545 korun, letos o 50 korun více. Ale je to výhodnější než nákup v areálu u pokladny, kde stojí 640 korun.

Hochficht přikoupil děla

Na rakouském Hochfichtu dokoupili sedm vrtulových kanonů a dvě tyčová děla. Nyní mají celkem 104 kanonů a děl, která pokrývají 100 procent tratí.

Zimní pohádka na rakouském Hochfichtu.

„Pro rychlejší odbavení lyžařů pořídili dvě plně automatické pokladny, u kterých je možné si vyzvednout skipas zakoupený online přes webové stránky,“ upřesnil za provozovatele Martin Řezáč.

U hlavního parkoviště přibyla nová dobíjecí stanice pro elektromobily, celkem jsou tam tři. A nové vybavení a překážky jsou ve funparku u sjezdovky Schwarzenbergabfahrt.

S novinkami přichází i zdražování skipasů. Jednodenní pro dospělého stojí 42 eur (loni 40). Ušetří studenti do 26 let, nově je vyjde jednodenní skipas na 27 eur (s platným studijním průkazem). Děti do 10 let v doprovodu rodiče lyžují za čtyři eura.