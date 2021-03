Šumavské areály hodnotí sezonu: devět dní lyžování a ztráty desítky milionů

Minulou sezonu trápily provozovatele lyžařských areálů výkyvy počasí, kdy se střídalo sněžení s oblevami. Nakonec ji utnulo vládní nařízení kvůli koronaviru už 13. března. A tak vlekaři vyhlíželi následující zimu s tím, že bude mnohem lepší.

Ale nebyla. Sněhu napadlo dost, sjezdovky se podařilo „vystlat“ slušnou vrstvou umělého sněhu, ale lanovky musely zůstat zavřené. Tedy až na devět dnů kolem Vánoc.

Vlekaři tak mohli jen sledovat, jak svahy sjíždějí děti na bobech a sáňkách, a počítat, s jakou ztrátou střediska sezonu skončí. A vyplňovat formuláře při žádostech o kompenzace.

„Přesná čísla budeme moci říct až na konci března, ale vypadá to na ztrátu ve výši 70 milionů korun. To se může projevit v plánech rozvoje areálu na další roky. Už teď jsme si museli vzít úvěry nebo spotřebovat peníze, které jsme plánovali na investice do budoucna. Novinky budou pozastavené a místo nich budeme splácet úvěry,“ naznačila mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová a dodala, že středisko požádalo o kompenzace, ale odpověď zatím nedostalo.

O konkrétních akcích se nechtěla vyjadřovat. „Vzhledem k současné situaci jsou nyní ohrožené i běžné provozní investice do obnovy stávajících zařízení a služeb,“ dodala.

Mluvčí nechtěla předjímat, jestli to může znamenat zdražení skipasů pro příští sezonu. Poznamenala, že ceny areál upravuje pouze podle inflace nebo růstu reálných nákladů. „Nechceme přenášet problémy, které vytvořila vláda, na naše klienty,“ prohlásila Kneiflová.

Ztráty ve výši několik desítek milionů korun očekává i ředitel Lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.



„Napjatě čekáme na dotaci, dostali jsme potvrzující dopis od ministerstva průmyslu a obchodu, že nám byla přidělena kompenzace,“ naznačil a popsal, areál by měl získat částku, která se rovná padesáti procentům průměrných nákladů za dva poslední roky.

Na Zadově plánují už několik let dvě velké novinky – multifunkční budovu u dolní stanice lanovky na Kobyle a nádrž na vodu pro zasněžování. Areál patří pod Českou unii sportu, která však loni kvůli pandemii stopla investice.

„Teď se chystají materiály na červnovou valnou hromadu a doufáme, že stavba nádrže, která je pro nás důležitější, bude schválená. Pak věřím, že bychom ji do začátku zimní sezony zvládli dokončit,“ konstatoval Sáska.

Zasněžovali a doufali. Marně

I když lanovky a vleky musely zůstat zavřené, na sjezdovkách bylo celou zimu živo. Aby byly areály připravené na případné zahájení sezony, děla chrlila umělý sníh. Tím vylepšovala podmínky na svazích, kde ležel i sníh přírodní. Toho využívaly rodiny s dětmi a většinou mírné šumavské tratě se staly rájem bobistů a sáňkařů.

„Lyžování by bylo nejlepší za posledních deset let, sněhu jsme vyrobili nejvíc za poslední roky,“ zalitoval Sáska.

I nyní leží na sjezdovkách kolem půl metru sněhu. „Těch začátků sezony jsme zažili několik. Svahy jsme chystali od listopadu. Zasněžovali jsme a doufali, že se situace vylepší a my spustíme provoz. Nakonec se lyžovalo jen od 18. do 26. prosince,“ trpce uvedl Sáska a dodal, že to vypadalo nadějně ještě koncem února. „Dvacátého jsme byli připraveni na pondělní otevření, ale bohužel to nevyšlo.“

Provoz sněžných děl není levná záležitost. „Za zimu jsme za něj utratili řádově vyšší miliony korun. Jen v energiích se jedná o přibližně tři miliony a to není zdaleka jediný náklad,“ uvedla Kneiflová.

Aby u Lipna udělali radost alespoň běžkařům, rolbami vytvořili pětikilometrový okruh po sjezdovkách, později i v areálu kempu Modřín na břehu přehrady. „Viděli jsme, že lidé chtějí být venku na čerstvém vzduchu, proto jsme se pustili do úpravy stop. Jsme sportovní areál, tak jsme chtěli sport nabídnout,“ konstatovala Kneiflová.

Na rakouském Hochfichtu se ještě lyžuje

Se ztrátou skončí zimní sezonu i rakouský Hochficht, který si oblíbili i jihočeští lyžaři. Tamní sjezdovky si ale letos vyzkoušet nemohli.

„Povinnost desetidenní karantény pro lidi cestující do Rakouska prakticky zamezila Čechům i Němcům lyžování na Hochfichtu. Tyto dvě národnosti přitom dohromady tvoří okolo šedesáti procent všech návštěvníků,“ upřesnil za středisko Martin Řezáč.

Vleky a lanovky tam za přísných opatřeních (nošení respirátorů FFP2, dodržování rozestupů, zavřené restaurace) spustili 24. prosince a plánují je vypnout v neděli.

„Sněhové podmínky oproti loňské zimě byly vynikající. O to víc provozovatele mrzí, že si je lyžaři z Čech nemohli užít,“ uvedl Řezáč.