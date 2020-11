Díky trasování telefonuji častěji i blízkým, vypráví herec Oubram

I přestože je zvyklý vystupovat před publikem, u prvního telefonátu byl nervózní.

„Všechno jsem si pečlivě připravil a na stole měl rozloženou spoustu nejrůznějších papírů. Váhal jsem, pak jsem si dal malého panáka a dalších 15 minut se psychicky připravoval, než jsem zavolal prvnímu člověku,“ popisuje 40letý Oubram s úsměvem.

Jak sám přiznává, telefonování si v osobním životě nikdy příliš neužíval.



„Původně jsem se vůbec zapojit nechtěl, protože nerad volám, opravdu mě to nebaví. Nakonec jsem se ale rozhodl, že vystoupím ze své komfortní zóny a zapojím se. Chtěl jsem nějak pomoci,“ popisuje.

Proto s dalšími téměř 40 kolegy zamířil na školení od krajské hygieny, které trvalo zhruba dvě hodiny. Herci, hudebníci a další zaměstnanci Jihočeského divadla se tam dozvěděli vše potřebné. Nyní z domovů volají na čísla, která předali lidé s nemocí covid-19.

Za den stihne 10 telefonátů

Pavel Oubram se na začátku trochu bál, stejně jako jeho kolegové. Později ale zjistil, že počítačový program s kontakty je intuitivní a volání není složité.



Po měsíci už stihne jeden kontakt za zhruba 10 minut. Dotyčný se od herce dozví o nařízené karanténě a dalším postupu. Nyní s ním může vyplnit i elektronickou žádanku na test.

„Nějaké znalosti mám, takže když se lidé na něco ptají, snažím se odpovědět. Na začátku byl seznam dlouhý, teď je vidět, že se postupně zmenšuje. Jsme rádi, že můžeme hygieně pomáhat. Já stihnu denně tak deset kontaktů, někteří moji kolegové i dvacet až třicet,“ vypráví.

Překvapila ho vstřícnost volaných. Většina je podle jeho slov ochotná a zodpovědná.

„Snaží se poskytnout maximum informací a často jsou před námi v tom slova smyslu, že si nařídili karanténu sami. Je ale samozřejmě náročné volat někomu, kdo se bojí. Mluvil jsem třeba se starší paní, která měla nemocného manžela v nemocnici. Občas se člověk setká se zoufalstvím, s nímž nemůže nic dělat. Snažím se alespoň předat základní informace a dotyčného si vyslechnout a pokud možno uklidnit, což je pochopitelně velmi těžké a někdy to nejde,“ svěřuje se herec.

„První takový rozhovor byl náročný. Personál v nemocnicích to má mnohem těžší, ale byl jsem překvapený z toho, jak intenzivně to na mě zapůsobilo. Je to cenná zkušenost, které si vážím, a je příjemné vidět, že to má smysl,“ líčí herec.

Pak s úsměvem dodává, že jeho aktivitu oceňují i rodina a přátelé. „Mám díky tomu lepší vztah k telefonování. Lidé okolo si všimli, že volám častěji a déle,“ přidává pobaveně Oubram, který se svými kolegy v těchto dnech zkouší za dodržování opatření.

„Před časem jsme hráli lehce milostnou scénu a s rouškami na obličeji, to bylo takové srandovní. V tom procesu alespoň pořád jsme, což je příjemné oproti jaru. Už se těším na hraní před lidmi. Teď je ale důležité tohle období společně zvládnout a nebrat současnou situaci na lehkou váhu,“ dodává.