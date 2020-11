Haló, jste pozitivní na covid. Policisté pomáhají hygienikům s trasováním

Za normálních okolností by Eva Maturová prohlédla ráno události, které zaznamenali policisté během uplynulého dne, a vybrala z nich do policejní svodky to nejzajímavější, nejbizarnější či nejvtipnější.

Nebo by s kriminalisty řešila, co může novinářům takzvaně pustit k dopravní nehodě nebo násilnému trestnému činu.

Nyní však svoji práci tiskové mluvčí obden opouští a spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi pomáhá hygienikům trasovat pozitivní případy nakažených novým typem koronaviru.

S hovory začíná Eva Maturová v 8 hodin ráno, a jak říká - všechny hovory jsou téměř totožné, ale přesto je každý jiný.

„Nikdy netušíme dopředu, komu voláme. Jsou to lidé s příznaky nemoci, ale i ti, kteří jsou v naprostém pořádku a žádný problém nemají. Někdo je mladý, někdy hovoříme se seniory, kteří se špatně orientují v internetovém prostředí, neumí při hovoru najít potřebné telefonní kontakty nebo se bez pomoci někoho mladšího nemají možnost na testování objednat,“ popisuje svou pracovní náplň Maturová.

Donedávna volala lidem, kteří se setkali s někým, u něhož se později nákaza potvrdila. Ti o setkání s takovým člověkem většinou vědí, bývali to kolegové z práce, ale i přátelé, známí a samozřejmě členové domácnosti. Nyní kontaktuje i pozitivně testované pacienty.

„Pracovní doba je osmihodinová, chápeme však vážnost situace, a pokud je potřeba a máme možnost pomoci, neznamená to, že úderem 16. hodiny počítač vypínáme,“ říká Eva Maturová.

Kromě kontaktování lidí, kteří mají pozitivní test na covid-19, zjišťuje jejich následné rizikové kontakty a těm také volá. S tím souvisí i určování karantény nebo izolace a zjišťování důležitých údajů spojených s onemocněním a šířením nákazy. K trasování jí stačí počítač a připojení k internetu, takže práci může vykonávat i z domova.

Také preventistka Jana Drtinová svou práci u policie v současné době vzhledem k vládním opatřením vykonávat nemůže, nebo jen okrajově.

Pracuje totiž na policejním oddělení tisku a prevence. Hodně spolupracuje se školami, kde přednáší a představuje preventivní programy v dopravě nebo mezi obyvatelstvem, jako je třeba ochrana před trestnou činností páchanou na seniorech.

„Proto jsem pomoc při trasování pro hygienu uvítala. Trasuji tedy poslední dva týdny každý den,“ uvádí Jana Drtinová.

Ráno se přihlásí do systému a začne obvolávat lidi v seznamu. „Někdy je opravdu dlouhý, a i když externích trasovačů nejen z řad policie je víc, tak je stále komu volat,“ dodává Drtinová.

Jeden den trasuje, druhý je opět policistkou

Maturová prokládá trasování se svou standardní prací tiskové mluvčí. Právě komunikace dlouhodobé i její dočasné zaměstnání spojuje.

Při běžném pracovním dni hovoří s novináři, jimž zodpovídá jejich dotazy, a s kolegy, kteří byli nebo ještě jsou na místě nějaké „medializované“ události, zjišťuje podrobnosti.

„Při hovorech s lidmi, kteří přišli do kontaktu s covidem, musím vysvětlit volajícímu, odkud a proč je kontaktuji a co od nich potřebuji vědět. Neptám se na to, co se stalo, ale zjišťuji důležité údaje potřebné k trasování, což doplňuji do systému, jehož údaje se dále zpracovávají a vyhodnocují,“ vysvětluje Eva Maturová.

Někteří lidé, které potřebují policistky ve službách hygieny kontaktovat, hovory z cizího telefonního čísla nepřijímají. Pokud volaný telefon nezvedá, odešlou policistky SMS s informací, že se je snaží kontaktovat hygiena, a s žádostí, aby další hovor přijali.

„Není výjimkou že narazíme na nějakou nevšední situaci, kterou s lidmi vyřešíme dalším hovorem po poradě s hygieniky, kteří nám jsou pro takové situace nápomocní,“ popisuje Maturová.

Neutuchající kašel od vtipálků

„Vzpomínám si i na hovor, kdy se na druhém konci ozval neutuchající kašel. Omluvila jsem se, že volám ve chvíli, kdy mu není dobře, ale pán mne uklidnil, že je v práci, kde nikdo nemocný není, ale kolem něj si jeho kolegové z pracovní party dělají legraci, neboť hovor od trasovačů nečekaně přijímá jeden kolega za druhým. Všichni v ten den odložili nářadí a odešli domů do pracovní neschopnosti z důvodu nutné karantény,“ líčí Maturová.

Lidé prý obvykle reagují v klidu, protože už vědí, že jsou buď pozitivní, nebo se s někým setkali.

„Situace kolem covidu již je tak běžná, že na telefonát z hygieny čekají. Někteří jsou trošku nervózní nebo podráždění, ale během hovoru se uklidní, protože jim vysvětluji, že telefonát je důležitý pro další opatření k zastavení šíření nemoci. Někdy je náročné slyšet, jak osoby reagují, ať naštvaně, nebo rezignovaně. Většina si jich ale uvědomuje vážnost situace a spolupracuje,“ říká Drtinová.

V Pardubickém kraji pomáhá hygienikům s trasováním patnáct lidí z řad policistů. „Zapojili jsme do něj kolegy, kteří se na to cítili, jsou komunikativní a kteří kvůli současné době nemohou naplno vykonávat svoji práci. Ti byli proškoleni pracovníky Krajské hygienické stanice,“ vysvětluje tisková mluvčí krajského policejního ředitelství Markéta Janovská.

Tiskové mluvčí mohou určitou část práce udělat z domu, jsou navíc rozdělené do dvou týmů, vždy dvě pracují a odbavují tiskovou práci z kanceláře a dvě jsou doma, řeší monitoringy tisku, sociální sítě a ve zbylém volném čase také trasují.