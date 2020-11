Nákaza se nejvíc šíří v rodinách, až potom v práci, říká hygienička

Podle Kvetoslavy Kotrbové bude zhruba za týden jasnější, jestli přísná nařízení zafungovala. „Nedodržování by bylo odjištěným granátem. Je třeba si riziko uvědomovat, i když začnou hodnoty klesat,“ varuje ředitelka krajské hygienické stanice, jejíž zaměstnanci kvůli vysokému počtu nových případů nestíhají volat všem lidem s covidem-19.



Od pondělí máte alespoň nové posily, které vám s tím pomáhají. Je to znát?

Zaměstnanci krajského úřadu se na tom podílejí už několik týdnů. Teď se navíc přidali pracovníci městských úřadů, finančního úřadu, České obchodní inspekce či firma Essox. V Jihočeském divadle se proškolilo asi 80 lidí a zapojili se i hasiči a policisté. Střídají se po směnách. Vážíme si toho.

Pracovníci krajské hygienické stanice ale mají na starosti ty úplně první telefonáty.

Ano, tomu se věnuje 60 až 70 lidí. Jsou schopni dělat první hovory, protože jsou složitější. Je na to potřeba kvalitní zaškolení, praxe a znalosti z oboru.

Jenže nemocných je čím dál víc a někteří se telefonátu nedočkají.

Teď už nestíháme všechny pozitivní osoby do 24 hodin vytrasovat a kontaktovat je. Denně máme necelou tisícovku případů. Když si vezmete, že jim má volat nějakých 60 lidí, je vidět, že to pracovníci nejsou schopni stíhat, i když dělají přesčasy.

Co to ale znamená pro nemocného?

Pokud ho nestihneme obvolat do 24 hodin, přijde dotyčnému za dva dny SMS zpráva, která ho informuje o tom, že je pozitivní, a stojí v ní, jak se chovat. Postup máme i ve formě letáků na našich webových stránkách www.khscb.cz. Využívá se i samotrasování. Se zprávou chodí odkaz na webové stránky, kde je samotrasovací formulář. Stačí ho vyplnit.

Pokud se tedy dotyčnému nikdo po dvou dnech neozve, nemá už telefonát očekávat?

Neznamená to, že to tak opravdu dopadne. Vím, že například kolega dostal zprávu s odkazem na trasovací formulář, který vyplnil přes internet, ale stejně se mu ozvali naši lidé. My se pořád snažíme obvolávat. Děláme to s naprostým nasazením a vypětím všech našich sil. Snažíme se, ale nemohu vyloučit, že s ohledem na vysoké počty ten telefonát nepřijde. Nebylo to pro nás jednoduché, ale připustili jsme, že SMS může být vhodným nástrojem, jak doplnit ty, které jsme z časových důvodů nestihli. Člověk s velkou praxí totiž obvolá 20 pozitivních denně. Proto SMS vítáme, i když je lepší se slyšet.

Co člověka, který se bude muset samotrasovat online, čeká?

Je tam celá řada otázek, na které musí odpovědět. Musí sdělit, s kým byl v kontaktu včetně telefonních čísel. My jsme schopni tyto osoby snadno obvolat, na což máme řadu pomocníků z nejrůznějších úřadů. Rozhovory s kontakty jsou jednodušší a dokážeme je vyřešit rychleji než ty první, které vyžadují praxi a epidemiologické znalosti.

Jak se na základě vašich zkušeností osvědčila aplikace eRouška?

Přiznám se, že v praxi to tak významně nevnímáme. Je otázkou, kolik lidí se přihlásilo. Každý posun v řešení toho problému je ale užitečný. To, že dnes něco nemusí mít zjevnou vypovídající hodnotu, nemusí platit za měsíc. Záleží na tom, kolik lidí se přihlásí a jak se bude kontakt vyhodnocovat.

Laboratoře na jihu Čech zpracovávají zhruba dva tisíce vzorků denně. Je možné toto číslo ještě navyšovat?

Děláme pro to maximum. Nechceme, aby se na vyšetření nedostal někdo, kdo by ho měl podstoupit. Snažíme se lidem říkat, ať se chovají zodpovědně, pokud u nich hrozí riziko onemocnění. Vypomáhají nám i soukromé laboratoře. Je otázkou, jak dlouho dokážeme tu kapacitu navyšovat z pohledu personálu v laboratořích. Věřím, že protiepidemická opatření zafungují a stejně tak zodpovědnost lidí. Když se to skloubí, mohly by se počty stabilizovat.

Máte informace tom, jaká je chybovost testů?

Ve všech oblastech lidské práce může dojít k pochybení. V tom obrovském objemu vzorků, kterých bylo v kraji přes 80 tisíc, se to nedá vyloučit. Nemyslím si, že by to bylo nemožné, na druhou stranu ale nevím o žádném takovém zásadním případu.

Některé velké firmy už si testy nakoupily. Hádám, že to by vám pomohlo?

Rozhodně, je to výhoda pro firmu i pro nás. Otázkou je, jaké testy používají. Některé se totiž musí pro jistotu potvrdit. V každém případě ale vyšetřování uvnitř firem má svůj význam.

Kde se v současné době šíří nákaza nejvíce?

Jednoznačně teď vidíme, že to jsou rodiny. Na druhém místě je pak zaměstnání. Cítíme ale, že ve firmách, které mají dobře nastavená protiepidemická opatření, se nám infekce snadno nešíří.

Co považujete za ta správná opatření?

Řekla bych, že úplně nejdůležitější byla rychlost. Opatření jsou od začátku stejná, tedy nošení roušek, dezinfekce rukou, ploch a společných prostor, větrání místností, rozestupy, používání zdravého selského rozumu a respekt k té nemoci. Firmám se to ale povedlo zavést rychle. Velké společnosti se připravily v době, kdy jsme všichni chodili bez roušek a podceňovali situaci.

Ve vašich zprávách se stále objevuje, že se nové případy potvrzují i ve školách. Většina z nich už je ale nějaký čas zavřená. Jak dlouho se tedy podle vás budou ještě projevovat?

Teď už se nám objevují nemocní pouze z mateřských škol, ty jsou totiž stále otevřené. I proto se 25 z nich už zavřelo. Teď nemáme problém se základními a středními školami, ale s těmi mateřskými.

Předpokládám, že vám tedy dávalo smysl, když se prodloužilo zavření těch základních a středních?

To je naprostá nutnost. Pokud chceme zpomalit šíření viru, tak je to opatření, bez kterého se neobejdeme. Musíme využít veškeré nástroje, které máme k dispozici. Právě školy byly významným místem přenosu. Než se přešlo na distanční výuku, tak jsme 33 procent všech přenosů zaznamenávali ve škole. Bylo to velmi důležité rozhodnutí.

Jihočeský kraj má nyní denní přírůstky až okolo čísla 800. Kam se podle vás toto číslo může dostat?

Soudy epidemiologů jsou vždy o několika možnostech. Mohou zafungovat opatření a čísla se zastaví, mohou ale růst i klesat. Osobně bych všem variantám dala stejnou pravděpodobnost. Zhruba za týden budeme vědět jasněji, jestli opatření zabrala. Pokud budou lidé zodpovědní, budeme kulminovat okolo čísla 800 a dojde k poklesu. V opačném případě to poroste. Podstatné je, že nesmíme rozvolnit protiepidemická opatření, jako jsou nošení roušek, dezinfekce a rozestupy. Máme v populaci stále velké procento lidí, kteří nemoc neprodělali. Nedodržování opatření by bylo odjištěným granátem. Je třeba si riziko uvědomovat, i když začnou hodnoty klesat.

