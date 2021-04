Nespokojená pacientka odešla z infekčního, teď ji stíhají za šíření covidu

Žena byla v neděli hospitalizována na infekčním oddělení nemocnice v Českém Krumlově s podezřením na covid-19.

„V době, kdy čekala na vyhodnocení PCR testu, který by prokázal případnou přítomnost nákazy, byla poučena o tom, že musí dodržovat opatření karantény. Žena však nebyla spokojena s péčí v této nemocnici a aniž by si uvědomila nebezpečí, které může případně způsobit, rozhodla se odjet do nemocnice v Českých Budějovicích,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Nemocnice kontaktovala policii, protože pacientka měla zavedený žilní katetr. „Bylo potřeba minimálně toto ošetřit, protože jí hrozila zdravotní rizika,“ uvedl ředitel krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň.

Infekční oddělení je v krumlovské nemocnici zřízeno v době pandemie dočasně. Odejít z něj ale není tak jednoduché, jako z běžných oddělení, oproti kterým je po technické stránce více zabezpečené. Žena proto musela odchod naplánovat. Do nemocnice v Českých Budějovicích ji odvezla její příbuzná autem.

„Provedený test nakonec potvrdil, že je skutečně pozitivní na covid-19. Přesto, že šlo o nedbalostní jednání, hrozí ženě v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na jeden rok,“ dodala Schwarzová.