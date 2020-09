Kritici poutního domu v Dobré Vodě odmítají i menší hotel, jiní plán vítají

„Schvalování změny územního plánu je na programu v listopadu. K samotnému projektu přízemní stavby nemám výhrady, od prvního představení se výrazně zmenšil,“ říká starosta Horní Stropnice Václav Kučera.

Ke změně územního plánu sepsali odpůrci petici s několika sty podpisy a vystoupili na jejím veřejném projednávání v polovině září. Obávají se, že po úpravě ve prospěch investora ztratí veřejnost včetně obecního úřadu na podobu projektu vliv.

„Nejsme proti stavbě ubytovacího domu se službami pro poutníky a turisty, ale záměr je příliš megalomanský. Počítá s hotelem, kaplí, kongresovým sálem, podzemním parkovištěm a restaurací se 120 místy. Dvě budovy vedle kostela budou vysoké z pohledové strany až 20 metrů a naruší tak krajinný ráz,“ tvrdí iniciátorka petice Michaela Vlčková.

Lidé diskutující na sociálních sítích namítají, že vedle barokního kostela Panny Marie Těšitelky vznikne nevhodná moderní a hlavně významně komerční stavba. Změna územního plánu vytvoří z lokality pro rekreaci a zahrádky místo pro další takové objekty.

Jak upozorňuje například jeden z podepsaných na petici Zdeněk Škrov, veřejnost i obecní úřad se tak dostanou do pasti podobně jako u projektu velkého logistického centra v Hrdějovicích u Českých Budějovic.

Lokalita už zažila podobné reakce před několika lety, kdy zde obec měnila regulační plán. Lidé požadovali formou petice zákaz jakýchkoliv nadzemních staveb, které by poškodily poutní ráz a znehodnotily tak investice s přispěním evropských fondů vložené do úprav odpočinkového místa kolem kostela.

Podle Vlčkové z petičního výboru je znepokojivý také vliv stavby na hydrologické poměry, jako je ohrožení pramenů pitné vody nebo kapacity kanalizace. Záměr totiž počítá s obsluhou až sedmi tisíc poutníků a 20 tisíc turistů za sezonu.

Oponenti už dnes počítají, že pokud zastupitelé změnu územního plánu schválí, budou se odvolávat. Případně požadovat jeho přezkum kvůli vadám.

Stavba Poutního domu, jak se pracovně projekt nazývá, má i příznivce. Kromě komunálních politiků jsou jimi i někteří obyvatelé, kteří sepsali petici za jeho stavbu. Argumentují, že Dobrá Voda s lázeňskou a poutní tradicí potřebuje nutně důstojné zázemí pro návštěvníky.

Hotel do kláštera nepřesunou

Objekty mají být podle studie nízké a částečně podzemní, aby nenarušovaly pohled. Investorem je společenství Rodina Panny Marie, jež zároveň provozuje klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech. Odmítá návrhy, aby se stavba hotelu přesunula jinam, třeba do kláštera, ve kterém v minulosti sloužila nocležna i jídelna pro veřejnost.

„S klášterním řádem by se takové využití neslučovalo. Jsme sice částečně otevřeni veřejnosti, pořádáme kulturní akce, ale nemůžeme tu provozovat ubytování a restauraci. Narušovalo by to klid. Navíc Dobrá Voda, kam poutníci míří, je od nás 11 kilometrů,“ míní představený kláštera Radoslav Šedivý.

Mezinárodní církevní společenství Rodina Panny Marie převzalo klášter od řádu servitů v roce 2006. Servité, již mají ústředí v Tyrolsku, objekt po roce 1990 zrekonstruovali a nabízeli v něm veřejnosti různé zájmové aktivity, třeba keramickou dílnu.

Poutnímu místu s chrámem Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě postaveným před 320 lety na svahu Kraví hory se v minulosti říkalo Jihočeské Lurdy kvůli léčivým pramenům. V letech 2011 až 2016 prošlo i s barokním kostelem s přispěním Evropské unie rekonstrukcí.