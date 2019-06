Slavnou sbírku keramiky přestěhují ze zámeckého pivovaru do domu služeb

Bývalý dům služeb v Novodvorské ulici připomíná osudy podobných staveb v jiných malých českých městech. Zatímco v 70. a 80. letech v nich bylo možné navštívit kadeřníka, nakoupit drobné domácí potřeby nebo zajít k obvodnímu lékaři, dnes zejí prázdnotou a chátrají. A to je i bechyňský případ.

Za několik málo měsíců se ale stavba s oprýskanou omítkou začne postupně měnit na nové Mezinárodní muzeum keramiky, které dosud sídlí v bývalém zámeckém pivovaru patřícím Panství Bechyně. Alšově jihočeské galerii spravující muzeum se už dříve podařilo dotáhnout do konce dohodu mezi městem, galerií a krajem.

Pokud jihočeský krajský úřad na příštím jednání zastupitelstva schválí návrh na rekonstrukci, už na podzim se začne s přestavbou. Galerie počítá s náklady okolo 32 milionů, jež půjdou z evropských zdrojů, ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje.

„Stavební práce budou trvat přibližně rok s tím, že nejzazší termín jejich dokončení by měl být na konci roku 2020, abychom byli připraveni na další sezonu. Celá budova se přebourá a zůstanou z ní jen hlavní nosné pilíře. Čeká nás spousta bourání. Budova má několik přístaveb, které zmizí. Největší změny budou vidět zevnitř, vznikne tam jeden velký otevřený prostor,“ říká ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert.

Galerie získala dům služeb na konci roku 2016, kdy jej město za symbolickou korunu převedlo do majetku kraje. Hlavním důvodem stěhování jsou zejména cena nájmu a nevyhovující klimatické podmínky ve výstavním prostoru.

Vzhledem k původní funkci pivovarské budovy se zde drží vysoká vlhkost a v zimě navíc i velký chlad, což může podle kurátorky muzea Terezy Svobodové vystavené exponáty poškodit.

„Nemáme zde pouze keramiku, takže některé, například lepené, exponáty se mohou časem kvůli vlhkosti rozpadat. Navíc jsme jako muzeum výrazně omezeni z časového hlediska, protože teď můžeme vystavovat pouze pět měsíců v roce,“ vysvětluje Svobodová. Dodává, že s přesunem do nové budovy bude provoz muzea konečně celoroční.

Jednatelka bechyňského panství Nicole Šťávová je už s přesunem smířená, i když jí to samotnou mrzí. „Končí tím dlouholetý vztah s galerií, který hodnotím velmi kladně. Na druhou stranu jsem ale nesmírně ráda, že galerie našla řešení pro zachování sbírky a výstavních prostor v Bechyni, kam keramika bezesporu patří,“ podotýká.

Že muzeum zůstane v Bechyni, těší i starostu Pavla Houdka. Před několika lety zde obyvatelé dokonce sepisovali petici za zachování slavné sbírky keramiky v tomto lázeňském městečku.

„Historicky muzeum k městu patří a dělají se tu i mezinárodní sympozia. S celoročním provozem by přibylo i několik nových pracovních míst ve městě,“ říká Houdek.

S novým prostorem se navíc otevírá možnost prohloubit dlouholetou spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sídlící právě v Bechyni. „My se od toho distancovat rozhodně nebudeme. Záleží však na vedení galerie, jak se k tomu postaví. Zatím od nich nemám žádné informace, zda s námi ve svých plánech počítají,“ říká ředitel školy Otakar Novák.

Ředitel galerie Seifert však bere budoucí spolupráci jako jednu z priorit nového muzea a chce vytvořit dokonce pozici edukátora. „Ten by se měl starat o vzdělávací program jak pro základní, tak pro střední školy. Počítáme s tím, že nová budova bude dávat větší možnosti, co se týče spolupráce mezi muzeem a bechyňskou uměleckoprůmyslovou školou. Umím si představit, že by se v něm mohly pravidelně prezentovat ročníkové práce nebo klauzury,“ přemýšlí Seifert.

Zatímco dnes už je jasné, že muzeum bude stát v Novodvorské ulici, ještě před dvěma roky vedlo vedení galerie s městem a krajem vážnou debatu o tom, zda vůbec expozice zůstane v Bechyni.

„Padl dokonce návrh přestěhovat se do Českých Budějovic. To by byla velká chyba, vždyť má Bechyně s muzeem navázanou mnohaletou tradici. Jsem moc rád, že jsme se všichni nakonec domluvili. Pokud všechno půjde podle plánu, otevřeme muzeum v první polovině roku 2021,“ má jasno Seifert.