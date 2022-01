Dopravu v Českých Budějovicích pomůže řídit přes 150 nových kamer

Nekonečné kolony v centru i na hlavních příjezdových trasách. Tak zná dopravu v Českých Budějovicích většina řidičů. Tento stav má zlepšit rozšíření a modernizace kamerového systému, na který město vypsalo veřejnou zakázku za 107 milionů korun. Část nákladů by mohly pokrýt finance z evropských dotací.

Aktuálně dohlíží na dopravu a veřejný pořádek ve městě 64 kamer. Nově do systému přibude 63 míst, na nichž vybraná firma nainstaluje 43 otočných a 119 pevných kamer. Osadí je na domy, na sloupy trakčního vedení, sloupy pro semafory a veřejné osvětlení, ale i na zcela nová místa.

„Kamery budou hlídat zejména dopravně zatížené oblasti města a provoz na největších křižovatkách – například Na Sadech, Mánesově třídě nebo na Mariánském náměstí,“ vypočítal budějovický primátor Jiří Svoboda (ANO).

Nová technika by podle něho mohla pomoci také na dalších kritických místech, kterými jsou příjezdové cesty z Prahy, Českého Krumlova nebo Strakonic.

Na základě vyhodnocení aktuální dopravní situace bude díky novému systému možné například přizpůsobit intervaly na semaforech. V případě havárie nebo zablokování některé komunikace nebude problém zajistit rychlé nastavení objízdných tras.

Zlepšení dopravní situace vítá také šestadvacetiletý Zdeněk, jenž do Českých Budějovic dojíždí denně za prací. „Ve městě se často stává, že bývá ucpaná jen nějaká jeho část. Hodně k tomu dochází třeba na Senovážném náměstí. Pokud by tento nový systém dokázal zajistit v těchto místech plynulejší provoz, určitě by to hodně pomohlo,“ naznačil.

Lepší a přehlednější regulaci dopravy by ocenil také ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý.

„V důsledku silného provozu Na Sadech, kolem vlakového nádraží nebo v ulici Na Dlouhé louce často dochází k velmi rizikovým situacím. Jsou to komunikace, kam se najíždí z několika směrů, a jsou tam složitě řízené semafory. Právě proto může dojít k tomu, že naše sanitky ostatní motoristé přehlédnou. Většina nehod, které jsme měli, byla právě z tohoto důvodu,“ konstatoval Slabý.

Kamerový systém bude součástí plánovaného dopravně-informačního řídicího centra, na němž se bude podílet městská a státní policie, firma FCC Group zajišťující svoz odpadu i dopravní podnik (DP).

„Vznikne v budově v našem areálu v Horní ulici, což je naše druhá vozovna, kde máme trolejbusy. Odtud budou provoz řídit dopravní dispečeři,“ řekla mluvčí DP Barbora Smudková.

Mimořádné události v ulicích nebo hustější provoz způsobují také zpoždění linek MHD. „Dopravní zácpy jsou bohužel v Budějovicích časté, nicméně je prakticky nemožné s nimi konkrétně počítat a například zapracovávat je do jízdních řádů. Když bude mít DP přístup k novému systému kamer, mohli bychom být schopni vyvodit v některých případech efektivnější dispečerská rozhodnutí pro řízení provozu,“ dodala mluvčí.

Kamery dohlédnou i na veřejný pořádek

Systém bude možné podle primátora využít také k jiným účelům. Záznamy z již fungujících kamer pomáhají strážníkům při řešení různých deliktů. „Policisté díky nim odhalili několik případů distribuce drog a jiných omamných látek,“ připomněl Svoboda.

Dále například při sněhové kalamitě bude město moci lépe vyhodnotit, která místa jsou nejvíce zasažená a vyslat tam potřebnou techniku.

Částku 107 milionů korun, která zahrnuje nejen nákup samotných přístrojů, ale také jejich instalaci, servis nebo pořízení náhradních dílů, plánují radní financovat také prostřednictvím evropských dotací. Předpoklad je prozatím takový, že by tímto způsobem mohli získat více než polovinu potřebných prostředků.

Rozšíření a modernizace dohledového systému je součást projektu, který město zahájilo již před několika lety v návaznosti na možnost čerpání z prostředků Evropské unie.

„V minulosti už jsme na náklady související s dopravou takto získali více než 600 milionů korun. Šlo o rozšíření vozového parku o nové trolejbusy, minielektrobusy nebo autobusy na zemní plyn,“ vypočítal primátor.

Na radnici předpokládají, že vybraná firma začne s instalací nového zařízení na jaře a potrvá jí to zhruba půl roku.