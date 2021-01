Provoz na křižovatkách v Českých Budějovicích pohlídají desítky kamer

Vedení radnice oznámilo, že počítá s nákupem 49 otočných a 127 pevných kamer pro měření a sledování vozidel. „Necháme je usadit na 75 míst. Tím prakticky pokryjeme město. Stanou se součástí celkového řízení dopravy v Budějovicích,“ sdělil náměstek primátora Viktor Lavička.

Dále zdůraznil, že nyní se zástupci společnosti Swarco Traffic, která se stará o semafory, pracují na jednom důležitém vylepšení.



„Zjednodušeně řečeno by měl systém fungovat automaticky a reagovat na mimořádné události tak, že dokáže upravit světelnou signalizaci na semaforech. Neměl by to tak dělat člověk, který záznamy kamer sleduje, ale samostatná technologie,“ vysvětlil náměstek.

Už před pár týdny se na radnici dozvěděli, že mají schválenou dotaci pro druhou etapu projektu s názvem Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích.

Od ministerstva dopravy by tak mělo město získat přes 73 milionů korun. Součástí bude i nákup a instalace 180 takzvaných magnetometrických detektorů na 42 důležitých komunikacích. Tato zařízení rovněž slouží ke sledování provozu a pomáhají v řízení křižovatek.

Už nyní v Budějovicích funguje 30 otočných a pět pevných kamer, které jsou připojené do stávajícího dispečinku městské policie. Ty nové na něj také napojí. Podle náměstka Lavičky to ale neznamená, že se bude nyní pomocí kamer pokutovat například to, když řidič projede na červenou.

„Systém nebude represivní. Ale i tak máme v plánu situaci vyřešit, protože v Budějovicích je vjíždění do křižovatek na červenou opravdu velký nešvar a způsobuje to značné problémy,“ doplnil.

Radnice má ještě rok a půl na to, aby kompletní systém řízení dopravy uvedla do provozu. Jeho součástí bude velké řídicí centrum, ale také důležité informační panely na příjezdech do Budějovic. Ty budou řidiče směrovat k záchytným parkovištím, nebo je tam naopak odradí jet, když už budou plná.

V jiných městech už podobné systémy pomáhají. V Budějovicích je takovým prvním poslem infotabule před parkovištěm na Senovážném náměstí, která upozorňuje na aktuální počet volných míst.

Stejně by to mělo následně fungovat třeba u stadionu Dynama, na Dlouhé louce či u sportovní haly.