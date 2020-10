Parkovací zóny se rozrostou, pohltí i okolí českobudějovické nemocnice

Nový projekt už je v takové fázi, že se k němu bude nyní vyjadřovat policie a dostane se i na občany. Náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička (ANO) pro MF DNES potvrdil, kam všude se mají modré a smíšené zóny rozšířit.

Bude to v celé Havlíčkově kolonii, ale také na Lineckém předměstí, v okolí nemocnice směrem k Papírenské i k Mánesově ulici.

„Dále se to týká i prostoru kolem Mercury Centra a lokality mezi Senovážným náměstím a Mánesovou ulicí, například Žižkovy třídy,“ potvrdil Lavička.

Mohou začít fungovat za rok

Náměstek chce, aby se projekt povedlo ještě letos dotáhnout do konce. „Pokud by se nám podařilo vysoutěžit firmu, která úpravy provede, systém by se rozšířil a začal fungovat příští rok. S parkovacími automaty by problém nebyl, jejich pořízení máme ošetřené rámcovou smlouvou,“ předpokládá Lavička.

I tentokrát počítá s veřejnou debatou. Jenže ta bude muset mít jiný formát v souvislosti s koronavirovými omezeními. „Teď by to nešlo jako dříve, že bychom se sešli v nějaké aule nebo tělocvičně. Vymýšlíme proto jiný způsob, kterým to provedeme,“ ujistil náměstek.

Jednou z možností by byla například videokonference s možností posílání dotazů a připomínek online. Detaily v každém případě zástupci radnice s předstihem zveřejní. Úpravy se dotknou několika tisíc motoristů.

Především místní obyvatelé s trvalým bydlištěm zavedení zón většinou fandí, alespoň podle jejich reakcí. „Najít volné místo je často nadlidský úkol. Už před dvěma lety jsem doufal, že se to sem rozšíří co nejrychleji. Doufám, že se pak situace zlepší,“ uvedl jeden z obyvatel Žižkovy třídy Pavel Šmajcl.

Vše by mělo fungovat prakticky stejně jako na Pražském předměstí a sídlišti. To znamená především rozdělení na modré a smíšené parkovací zóny. Modrá je přednostně určená pro obyvatele, kteří mají v místě trvalé bydliště, a podnikající, takzvané rezidenty a abonenty. Smíšená je pak pro všechny. Podle místa, kde lidé parkují, pak platí většinou mezi pěti až dvaceti korunami za hodinu stání.

Najít místo, se rovná štěstí

Základní provozní doba parkovací zóny je od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. O víkendech zóny neplatí s výjimkou historického centra. Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulované. Pro místní obyvatele pak stojí oprávnění většinou 400 nebo 500 korun za rok. Zavedení systému vždy znamená i úpravu provozu v ulicích, kde bude fungovat.

To znamená, že se musí řidiči připravit i na to, že někde může nově začít fungovat jen jednosměrný provoz, aby se dalo parkovat legálně po obou stranách silnice. A není vyloučené, že součástí budou opět i instalace retardérů na silnici. Právě ty při první i druhé etapě motoristé nejvíce kritizovali pro jejich nadbytečnost a někdy i nesmyslné umístění. Projet tak například Lipenskou ulici na Pražském předměstí je kvůli nim jen pro trpělivé.

Ani zavedení zón nemusí všude nutně znamenat vyřešení kritické situace s nedostatkem parkovacích míst. Dobře o tom vědí i lidé z Pražského předměstí, kde systém funguje.

„Když si platíme parkování, tak jsem počítala s tím, že místo vždycky najdeme. Ale když přijedeme po 19. hodině, nemáme šanci zaparkovat. Plná jsou místa označená modrými i bílými čarami a auta stojí i tam, kde by správně parkovat neměla,“ všímá si jedna z obyvatelek Vlaďka Šímová.

Takto problematická je třeba Plzeňská u vysokých panelových domů, ale také Staroměstská, Neplachova nebo Nerudova ulice a další místa.

Jiní si naopak pochvalují. „Je to rozhodně zlepšení. Od zavedení zón se parkuje mnohem lépe. Ze začátku to tu bylo vyloženě poloprázdné. Pak si to trochu sedlo, ale pořád je situace dobrá, místo máme,“ říká další z obyvatelek Kateřina Jechová od Jiráskova nábřeží.

Situaci s nedostatkem míst mají řešit také parkovací domy či záchytná parkoviště, které mají využívat především dojíždějící. Jedno stojí na konci Jírovcovy ulice. V dohledné době však žádné další nevznikne. V plánu je parkovací dům u sportovní haly.