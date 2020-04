Turistů teď jezdí do vesnice na seznamu UNESCO velmi málo. A nenosí roušky

„Život v obci se zastavil. Lidé respektují omezení vycházení. Místním ale vadí, že turisté se po návsi procházejí bez roušek. Je to hodně nepříjemné. Cítím to sám, protože v Holašovicích bydlím,“ upozornil Jan Jílek, starosta obce Jankov, pod kterou místní část spadá.

Běžně by už touto dobou jezdilo do vesnice zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO několik zájezdových autobusů denně. „Sezona nám začíná zpravidla na začátku dubna. Ale podnikatelé a řemeslníci už to pocítí, protože museli zrušit oslavy nebo svatby. Nás čeká plánovaná rekonstrukce sálu v obecní hospodě, která by měla skončit začátkem května. Takže situace nám časově přišla vhod,“ uvádí starosta.

„Máme prakticky zavřeno. Když bylo hezké počasí, tak jsme zkoušeli otevírat výdejní okénko, ale šlo o jednotky obědů za den,“ přiznává provozovatel Holašovické hospody Petr Klimenda.

Běžně už by oblíbená restaurace byla připravená na zájezdy a další akce. „Minulý rok jsme už touhle dobou měli nasmlouvanou celou řadu letních zájezdů. Ty, co jsme měli letos, se postupně všechny odvolaly. Lidi ruší nebo mění termíny svateb,“ dodává Klimenda.

Podobně je na tom keramická dílna na konci návsi. „Každý rok začínáme prodávat dřív. Letos jsme toho měli dost už před uzavřením. Naplno se obvykle rozjíždí od Velikonoc, kdy jindy začínají ve velkém jezdit turisté,“ říká Tomáš Mügl, který se s manželkou Soňou prodejem vlastní keramiky živí. „Máme půl roku minimální příjmy, proto si musíme během turistické sezony vydělat,“ dodává.

Obec může pomoci jen částečně. „Můžeme podnikatelům snížit nebo odpustit nájem. V tom se jim jako obec budeme snažit vyjít maximálně vstříc. Ale nemůžeme jim kompenzovat finanční ztráty. Ty bude mít každý,“ tvrdí Jílek.

Podnikatelé v Holašovicích tak věří, že jim pomohou čeští turisté, až skončí vládní opatření. „Musíme doufat, že když lidi nepojedou do zahraničí, tak budou cestovat po Čechách a zajedou i k nám. Bez příjmů vydržíme maximálně tři měsíce,“ přiznává Klimenda.

Na návrat českých návštěvníků se těší i v infocentru, které každoročně otevírá 1. dubna. Kdy se otevře v roce 2020, je zatím otázkou. „Chystáme se jako každý rok. Naopak se ještě víc těšíme, že letošní sezona bude hlavně o českých turistech,“ hlásí pracovnice infocentra Petra Chaloupková.

Vesnici se omezení pohybu částečně i hodí. „Na podzim minulého roku jsme zahájili velký projekt nové kanalizace a čističky odpadních vod v Holašovicích a v Jankově. Obec je rozkopaná, příjezd od Jankova do Holašovic je uzavřený. Když to přeženu, tak se nám to z tohoto pohledu hodí, že se turisté nebudou plést pod lopaty a bagry. Věděli jsme, že tato turistická sezona bude slabší,“ vysvětluje Jílek.

Vrcholem kulturního dění v obci na Českobudějovicku jsou každoročně Selské slavnosti. Jejich 23. ročník by se letos měl konat od 24. do 26. července. „V přípravách jsme nepolevili. Slavnosti chystáme tak, jako kdyby normálně byly. Řemeslníky a stánkaře jsme ujistili, že zatím termín držíme. Budeme se řídit nařízením vlády či kraje,“ potvrzuje starosta.

Případné odložení podle Jana Jílka nepřipadá v úvahu. „Máme nasmlouvaných 20 kapel, i řemeslníci s termínem počítají. Akce je postavená i na teplém letním počasí. Naše náklady jsou stejné, na financích ze vstupného jsme závislí. Proto slavnosti budou buď v plném rozsahu, nebo vůbec,“ míní.