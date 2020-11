Hotelům na jihu Čech hrozí krachy, pokud budou ještě chvíli bez klientů

Propouštění zaměstnanců, zánik hotelů a velké finanční ztráty. Takové dopady může mít současná situace na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Ten se alespoň částečně mohl nadechnout v létě, kdy se podařilo přilákat do regionu více tuzemských turistů.

Ukazují to údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterého se počet Čechů v hromadných ubytovacích zařízeních zvedl v červenci a v srpnu meziročně o čtvrtinu, v září o více než 10 procent.

„Zvýšený domácí cestovní ruch celkem téměř vykompenzoval dvoutřetinový úbytek cizinců,“ uvádí Irena Kovárnová z Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku podle statistik sice klesl počet hostů v hotelech či penzionech o tři procenta, ale přenocování vzrostlo díky delším pobytům o 4,8 procenta.

„Protože tuzemští hosté se obvykle zdrží v ubytovacích zařízeních na více nocí než cizinci, byly výsledky příznivější. Počet přenocování českých hostů se meziročně zvýšil o 355 tisíc a zcela kompenzoval výpadek 246 tisíc od zahraničních,“ vypočítává Kovárnová.

Kvůli složité situaci na jih Čech přijelo méně cizinců ze vzdálenějších zemí. Dominovali tak Němci, Slováci, Poláci či Rakušané a Nizozemci. Počet Asiatů klesl dokonce o 98,9 procenta.

I přes úspěšné léto ale mnoho důvodů k radosti není. Může za to podzimní vlna covidu-19, která dopadla i na cestovní ruch. Potvrzují to slova ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromíra Poláška.

„Čísla za třetí čtvrtletí mě potěšila, podařilo se meziroční ztrátu stáhnout na necelých 20 procent. Jenže všichni dojeli své rezervy a tuhle druhou vlnu bude mít řada podnikatelů problém zvládnout. Už se k nám dostávají zprávy, že někteří skončí,“ přiznává.

Pokles o tři miliardy korun

Podle Poláška už je možné odhadovat, jaké budou finanční ztráty.



„My jsme si dělali studii na jaře, která počítala s výpadkem na jeden a půl měsíce. Tehdy jsme měli prognózu, že přínosy do veřejných rozpočtů poklesnou o 3,4 miliardy. Teď si tedy dovolím tvrdit, že to za podzim bude pokles o tři miliardy korun, pokud se to v nějaké dohledné době alespoň trochu znovu neuvolní,“ odhaduje.

Ztráty podle něj způsobí úbytek firemní klientely i adventní období. Právě na něj se JCCR připravovala do poslední chvíle. Teď ale aktivity spojené s Vánocemi zaměstnanci přesunuli na příští rok, protože města adventní programy ruší. Radnice připravují skromnou alternativu, pokud to vládní nařízení dovolí.

Podle Poláška hrozí kvůli podzimním nařízením pokles přenocování až o 300 tisíc. V tomto ročním období totiž přijíždí ve velkém zahraniční klientela. Hotely, penziony či restaurace jsou teď ale zavřené.

Čekají na Silvestra

„Podnikatelé se poohlíží po vládních programech. Pro řadu z nich je ale těžké se v tom vyznat, a tak jsme vytvořili poradnu, která jim může pomoci. Kontakt je na našem webu. Ne všichni ale o pomoc státu stojí. Řada z nich se bojí zažádat, protože už nemají vidinu, že to za půl roku bude v pořádku. Navíc mají obavy i ze závazků, které z toho plynou, a bojí se možného vracení příspěvků. Problém podle mě budou mít hlavně větší hotely, u nichž je těžší nastartovat provoz,“ odhaduje Polášek.

Důležitá tak teď podle něj bude zimní sezona, která je v kraji spojená především s lyžováním. Na Šumavě doufají, že by se turisté mohli vrátit s koncem roku. Hotely tam stále mají rezervace, i přestože je někteří postupně ruší.

Peníze svým klientům, kteří byli nuceni stornovat pobyt, vrací například frymburský hotel Maxant. „Jsme více než měsíc téměř bez hostů, takže uklízíme a dezinfikujeme. Hotel, restaurace i cukrárnu jsme uzavřeli do konce listopadu. Silvestr máme z 50 procent obsazený, uvidíme, co bude. Využijeme všech vládních programů a budeme rádi, když udržíme personál,“ uvádí spolumajitelka Vladislava Semšová.

Právě propouštění se podle Poláška cestovního ruchu dotkne. „Ta čísla je těžké odhadovat, ale očekávám, že na to dojde do konce roku. To způsobí potíže, protože ti lidé opouštějí sektor cestovního ruchu a může se stát, že budeme znovu bojovat o kvalitu služeb, která právě s personálem souvisí,“ myslí si.

Zaměří se na Maďary i Poláky

Cestovní ruch na jihu Čech se každopádně kvůli koronaviru a epidemii promění. „Připravujeme kampaň na příští rok, kterou na to budeme reagovat. Více investujeme do oslovení turistů z Německa, Rakouska a také zemí, kterým jsme se doteď nemohli tolik věnovat, jako jsou Maďarsko či Polsko a ve velké míře i Slovensko. Chystáme nejrůznější materiály včetně videí a překládáme texty,“ vysvětluje Polášek.

„I přes potíže je současná situace příležitostí. Podnikatelé mohou poskládat svou nabídku a podívat se na svůj byznys. Na jaře jsme zjistili, že třetina ubytovatelů nemá vlastní rezervační systém. Proto je teď mimo jiné šance na změnu a zlepšení digitalizace v cestovním ruchu,“ dodává.