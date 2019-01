Huawei si staví „Čínský Krumlov“, kopii jihočeského města v sídle firmy

Sídlo ve městě Tung-kuan má být velké devět kilometrů čtverečních a pojme až 25 tisíc zaměstnanců společnosti Huawei. Na jeho budování upozornil portál Živě.cz.

Vedle Českého Krumlova je v komplexu například kopie španělské Granady, italské Verony, francouzské Paříže nebo maďarské Budapešti.

Na leteckých záběrech, které odvysílala čínská televize, je vidět, že Číňané pojali dvojče českokrumlovského zámku opravdu do detailu přesně. Už stojí slavná zámecká věž i s přilehlým Hrádkem, na něj navazuje Mincovna i Horní hrad. Zda tam mají také příkop s medvědy, je otázkou.

Krumlovské městečko má v čínském komplexu na jihu země jen název Cesky. S ostatními lokacemi ho propojuje tramvaj, která rozváží zaměstnance.

Město ani památkáře nikdo nekontaktoval

„Už jsem o tom slyšel, když to začali připravovat. Číňané se nikoho na nic neptají. To, že to staví bez toho, aby alespoň město kontaktovali, se mi upřímně moc nelíbí. Ale repliku zámku už si asi postavilo na zahradě více lidí. Proto to beru odlehčeně,“ říká starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

Hrad a zámek Český Krumlov je ve správě Národního památkového ústavu. Šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec vnímá českokrumlovské dvojče jako kuriozitu.

„Na druhou stranu, jestli je Český Krumlov ve společnosti takových významných evropských měst, jako je Verona, tak je to pro něj vyznamenání a je v dobré společnosti,“ míní Pavelec.

On i starosta Českého Krumlova se shodují, že Číňané nepatří k ideálním turistickým hostům.

„Jsou jinde než třeba turisté z Jižní Koreje. Mají jiné návyky, chování, jsou hluční, šetřiví, chodí jen do stálých restaurací, které jim touroperátoři dojednají, moc neutratí. V hotelech si na ně občas stěžují. Ale těžko s tím budeme něco dělat,“ míní starosta Carda.

Právě čínská klientela patří v Českém Krumlově mezi zahraničními hosty k té největší. A podle Petra Pavelce v dalších letech extrémně poroste.

„Zřizují se nové linky z Číny. Všichni turističtí průvodci zařazují na trasy památky UNESCO, občas k tomu padnou objekty jako Hluboká nad Vltavou. Čínská klientela poroste v dalších letech extrémně. A navíc i indická. Jezdí odtud už státní zaměstnanci, kteří si to nemohli dřív dovolit,“ dodává Pavelec.

Zámek Český Krumlov navštívilo loni přes 410 tisíc platících turistů. Areálem i s barokní zahradou podle hrubých odhadů projde kolem jednoho milionu návštěvníků. Město Český Krumlov navštíví ročně až dva miliony turistů.

Radnice už reagovala loni na jaře na přetíženost zpoplatněním autobusů přivážející turisty. Památkáři zase zvažují, že v letních týdnech zpoplatní průchod zámeckým areálem. V letošní sezoně bude kamerový systém pořizovat přesná čísla, který turisty bude počítat.

Z památek UNESCO už stojí v Číně například přesná kopie rakouského městečka Hallstatt. Zástupci oblíbené alpské destinace tehdy počin Číňanů přijali s rozpaky.

A s rozpaky se v poslední době v médiích hovoří i o samotné firmě Huawei, kterou český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) loni v prosinci označil za možné bezpečnostní riziko a rozpoutala se tím velká diskuse o využívání a možném zneužívání čínských technologií. Firma i samotná Čína podezření ostře odmítají.