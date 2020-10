Anděl do Budějovic letos nepřiletí, shromáždil by tisíce lidí z celé země

Tradiční přílet anděla se letos měl uskutečnit 5. prosince. Podle odhadů českobudějovické radnice ale ročně přiláká na náměstí osm až deset tisíc přihlížejících.

„Důvodem je situace spojená se šířením nemoci covid-19. Za současných opatření a s výhledem do budoucna to bohužel není možné uskutečnit. Konzultovali jsme to mimo jiné s krajskou hygienickou stanicí,“ vysvětlil náměstek primátora Juraj Thoma.

V Českých Budějovicích letos nebude ani adventní program, který měl od 20. listopadu do 6. ledna obsadit hlavní budějovické náměstí. Akci na základě smlouvy s městem pořádá společnost Art4Promotion. Kromě stánků zahrnuje stánků s jídlem a pitím také koncerty či kluziště okolo Samsonovy kašny.

Organizátoři návrh na zrušení akce přednesli zástupcům radnice, kteří s ním souhlasili.

„Chceme se chovat jako zodpovědný pořadatel. I na úkor již vynaložených nákladů, půlročních příprav a zmrazených investic bychom rádi napomohli zvládnutí této těžké doby a nezhoršovali současnou pandemickou situaci organizováním tak rozsáhlé kulturní akce,“ vysvětlil jednatel firmy Rudolf Střítecký.

V Budějovicích letos nebude ani rozsvícení stromku plánované na 28. listopad, což pořádá město. „Na tuhle akci dorazí odhadem osm tisíc diváků,“ vysvětlil Thoma.

Ruší se také zvonkový průvod, tvůrčí dílny a řemeslné trhy v areálu radnice, vánoční ulička, Živý Betlém a novoroční ohňostroj. „Připravujeme alternativní program. Na vánoční výzdobě se nic nemění a stejně tak bude i vánoční strom,“ dodal Thoma.