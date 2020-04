Pošta zavírá na jihu Čech část poboček, výdejny kurýrních služeb fungují

Česká pošta (ČP) nyní udržuje v provozu většinu svých poboček. Přesto některé preventivně uzavřela. Na jihu Čech je jich momentálně osm mimo provoz, další již po omezení znovu otevřely.



„Nefungující pobočky mají přiřazenou nejbližší poštu, která slouží jako náhradní, ukládáme tam zásilky a vydáváme je zákazníkům,“ informuje mluvčí ČP Matyáš Vitík.

Například uzavřené místo v Nové Vsi nad Lužnicí má náhradu v Třeboni, pošta z Českého Rudolce v Dačicích na Jindřichohradecku. Některé budovy přerušily provoz pouze krátkodobě, aby prošly dezinfekcí. Kompletní čištění má za sebou i pobočka na Latránu v Českém Krumlově, kde byl dříve u jedné z pracovnic prokázaný koronavirus.

V době nouzového stavu všechny pošty zavírají v 16 hodin. O víkendu je pak zavřeno úplně. A ve všední dny do 9 hodin na přepážkách obslouží výhradně obyvatele starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP starší 50 let s doprovodem.

Obchůdky dále vydávají

Pošťačky a pošťáci jsou obezřetní. „Doručování je nyní bezkontaktní. Zásilky, které se vejdou do schránky a mohou je tam vložit i podle legislativy, nechávají pracovníci tam. Jinak si je musí zákazník vyzvednout na pobočce. A například s balíkem do ruky to funguje tak, že doručovatel musí s klientem dodržovat odstup. Pošťák může zásilku položit na zem a odstoupí, zákazník podepíše papír, nechá ho na místě a balík si vezme. Snažíme se tak minimalizovat riziko přenosu nákazy,“ popisuje doručování Vitík.

Doručovat nepřestala ani společnost Zásilkovna, která má na jihu Čech přes 150 různých poboček. Jedná se i o menší obchůdky, které slouží třeba jen jako výdejní nebo příjmové místo. Velká část z nich nezavřela.

„Výdej zboží z internetových obchodů je možný i v provozovnách, kde je jinak maloobchodní prodej zakázán. Pro mnoho obchodníků, malých a středních podnikatelů je proto výdej zásilek z internetových obchodů alespoň částečnou kompenzací poklesu tržeb,“ vysvětluje zakladatelka a spolumajitelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Všichni zaměstnanci na výdejních místech dostali roušky a rukavice. Platit se na nich momentálně smí pouze platební kartou, aby prodejci nemanipulovali s hotovostí. Pokračuje i dovážka přímo na adresy zákazníků. Řidiči mají rovněž ochranné pomůcky jako roušky a dezinfekční gely.

Podle Simony Kijonkové je uzavření kamenných obchodů na využívání dodávkové služby velmi znát. Potvrzují to samotní internetoví prodejci. Společnost Alza.cz je vytížená podobně jako před Vánocemi.

„Kupuje se ve velkém zejména vybavení pro home office, jako jsou notebooky nebo monitory. Enormní poptávka panuje také v oblasti hygieny,“ vysvětluje Kateřina Daňková z PR oddělení Alzy. Na odbyt jdou v nouzovém stavu i hračky, herní konzole, knihy, sportovní vybavení nebo mrazáky či domácí pekárny.