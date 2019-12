Musíš v sobě objevit Spielberga! Jiří Lábus baví jako ředitel divadla

Premiéra se blíží a velkoryse naplánované představení se režisérovi rozpadá pod rukama. Pak se zhroutí i režisér. Přijde nový, ale ten nepřečká ani první zkoušku. Řediteli divadla už pomalu tečou nervy a sahá ke stále drastičtějším řešením.

Jak to všechno dopadne? To se dozví diváci v areálu Bouda na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích, kde Jihočeské divadlo uvádí až do neděle originální představení s názvem Inscenační porada.

V titulní roli ředitele divadla baví herec Jiří Lábus. Návštěvníci se mohou těšit také na celý baletní soubor.

Jihočeské divadlo připravilo k inscenaci i zábavnou videopozvánku, ve které Jiří Lábus přemlouvá režiséra svého fiktivního ansámblu a radí mu, jak má představení ke sto letům scény pojmout.

„Já bych chtěl, abychom to představení nějak uchopili. Abys to poslal do světa, aby to nebylo zase jen nějaký nedoručený message. Chápeš mě?! Musíš ze sebe vydat všecko! Musíš v sobě objevit druhého Spielberga!“ radí Lábus režisérovi ve videu.

V Boudě budou divadelníci hrát až do ledna. Ve čtvrtek 19. prosince je premiéra Útěku do Egypta přes Království české. Po Novém roce zve Divadlo bratří Formanů na Deadtown.

Jihočeské divadlo chce Boudou otevřít debatu o stavbě nové budovy na Mariánském náměstí. Už půl století tam měla stát nová stavba. Jenže se ji i kvůli nedostatku peněz nikdy nepodařilo vybudovat.

Na Mariánském náměstí ji město České Budějovice chystalo už v 60. letech 20. století. „Při přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale tím práce skončily,“ upozornil ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek s tím, že nyní se chystá studie nové budovy pro divadlo a Jihočeskou filharmonii.

V dočasné scéně uvedou divadelníci celkem 46 představení. Do Boudy se vejde 230 diváků, provizorní stavba je vytápěna třemi naftovými generátory.

Kvůli Boudě je na Mariánském náměstí také o něco menší parkoviště. Do 15. ledna je vyčleněný koridor devíti míst pro obsluhu divadla. Vedle hlavní scény je také prostor ve tvaru iglú, kde sídlí pokladna a kavárna.