Dozorčí rady se proměnily, exšéf Budějovického Budvaru zamířil do teplárny

Jedna parta bude hlídat, aby v Budějovicích začalo úspěšně ohřívat domácnosti teplo z Temelína, druhá možná posvětí zásadní změny v MHD.



Tradiční politická povolební škatulata jsou dotažená. V budějovických městských společnostech zasedla řada nových tváří. Budou z křesel v představenstvech a dozorčích radách zasahovat třeba do chodu stále hodně sledované teplárny, ale i dopravního podniku či městských lesů a rybníků.

Nově se v orgánech objevují zajímavá jména. Nejznámějším je bezesporu Jiří Boček, bývalý dlouholetý ředitel Budějovického Budvaru. Čerstvě je místopředsedou dozorčí rady teplárny, kam ho nominovalo Hnutí Občané pro Budějovice (OPB), které muselo Bočka nejdříve přemluvit.

„Chtěli někoho, kdo má zkušenosti s řízením firmy. Teplárna se určitě bude soustředit třeba na to, jak připraví rozvodnou síť, než se do Budějovic dostane teplovod z Temelína. Určitě budu sledovat také ekonomickou stránku společnosti,“ reagoval Boček.

Pozice ve společnosti stoprocentně vlastněné městem opustili sociální demokraté, kteří se v Budějovicích nedostali do zastupitelstva. Předsedou představenstva je tam nyní poslanec Roman Kubíček (ANO).

Primátor Svoboda i Kuba z ODS

Mezi členy je pak primátor Jiří Svoboda (ANO) nebo opoziční zastupitel a šéf jihočeské ODS Martin Kuba. Ten Bočkovu přítomnost vnímá pozitivně.

„Jinak nejen pro teplárnu, ale i město bylo zásadní, že jsme schválili stavbu teplovodu, a je dobře, že na tom byla velká politická shoda. V dalším období se určitě budeme zabývat energetickým využitím odpadů. Jenže je to problematické, protože stále není jasné, jak to bude v budoucích letech se skládkováním,“ zmínil Kuba.

Podle něj je nutné, aby Evropská unie a pak také Česká republika stanovily v této problematice pravidla a podmínky. Jinak není možné nastavit přesnou strategii postupu.

Také osazenstva představenstva a dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice se hodně proměnila. V představenstvu je třeba Miroslav Houfek, který byl v minulosti šéfem teplárny. Rovněž jeho tam nominovalo hnutí OPB.

„Je to podobné jako v případě Jiřího Bočka, naší motivací byly opět zkušenosti s řízením firmy, proto tato volba,“ vysvětlil náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Počet členů představenstva je nižší

Snížil se také počet členů představenstva, těch je nyní místo dřívějších sedmi pět.

„A ještě jsem navrhoval, aby předsedou nebyl politik. Proto je jím nyní ředitel podniku Slavoj Dolejš. Myslím, že jsou to dva celkem logické kroky směrem k vedení společnosti,“ konstatoval náměstek primátora pro dopravu František Konečný (ANO), který má na starost i dopravní podnik.

V představenstvu sedí nově také koaliční zastupitel Jan Mádl (Čisté Budějovice), který je rovněž předsedou dopravní komise města. O fungování podniku se zajímal už dříve.

„Za poslední roky udělal podnik velký posun v oblasti marketingu a náboru řidičů, pro které zřídil i vlastní autoškolu,“ zhodnotil Mádl. Vidí ale i prostor pro zlepšování, třeba v síti zastávek městské hromadné dopravy.

„Zejména se jedná o některé základní školy, které nemají ve své blízkosti žádnou zastávku. Pak se zde především v ranních hodinách tvoří zácpy osobních vozidel rodičů, kteří vozí své potomky až před vchod do školy,“ všiml si.

Byl i pro to, aby město s podnikem například na jeden rok otestovalo možnost bezplatného jízdného během dopravní špičky. „A tím motivovali řidiče osobních automobilů nechat auta doma a využít tak MHD,“ doplnil.

A v dozorčí radě dopravního podniku usedl mimo jiné také Martin Pražák jako zástupce OPB. Jeho účast je pikantní v tom, že v minulém roce vedl s městem spor o vedení MHD Krajinskou ulicí v centru Budějovic. Společně s dalšími osobami upozorňoval, že tam jezdí neoprávněně. Uspěl, a midibusová linka tam pak na základě rozhodnutí soudu přestala jezdit. Uvědomuje si zároveň, jak doprava v Budějovicích pálí nejen jejich obyvatele.

„Musíme se snažit přesvědčovat a motivovat, ale i vytvářet podmínky k tomu, aby lidé chtěli chodit pěšky, jezdit na kole i cestovat MHD. Pro automobily je třeba vytvářet parkovací domy. Musíme se také podívat na celou budějovickou aglomeraci s okolními obcemi. Vždyť kolik lidí sem každý den proudí ze Srubce či Litvínovic. Je třeba přemýšlet, jak je do města dopravit, protože jich bude přibývat. Není možné, aby všichni jeli auty, to už by Budějovice nemohly zvládnout,“ zdůraznil Pražák.