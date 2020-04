Muž přebrodil Lužnici z Velenic do Rakouska, s teplotou musel do izolace

Jindřichohradecké policisty upozornili na muže, který takto nezvykle překročil státní hranici, jejich kolegové z rakouského Gmündu.

„ Ti také muže z vody vytáhli, zadrželi a předali do Česka. My jsme pak zjistili, že je to nám velmi dobře známá postava, která se různě pohybuje v Českých Velenicích,“ upřesnil mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Muž svůj kousek policistům vysvětlil tím, že že si potřeboval v Rakousku něco zařídit. Tím se však dopustil správního přestupku.

„Při následné kontrole také policisté zjistili, že muž má zvýšenou teplotu přes 38 stupňů. Kontaktovali tak pracovnici Krajské hygienické správy,“ dodává Matzner s tím, že muž musel být izolován a čekat na odběr vzorků pro následné vyšetření a jeho výsledek.

Ovšem kvůli tomu, že má trvalý pobyt nahlášený na městském úřadě, museli se o něho postarat policisté z hlídky, která jej přivezla z hranice. Muži tak nabídli samostatnou místnost a střídali se u něho několik desítek hodin, dokud nebylo jasné, že není nakažený nemocí COVID-19.

„Mezitím dostal také něco k jídlu. Chtěli jsme se vyhnout řešení tohoto případu s úřady nebo dalšími kolegy. V případě potvrzení nákazy by pak totiž všichni museli nastoupit do karantény,“ vysvětluje dále Matzner.

Muž bez domova zatím bude přebývat v místech, kde tráví čas v nepříznivém počasí. Krajský úřad však do budoucna přemýšlí o zřízení stanových městeček pro podobné lidi.

„Dostal tedy nabídku, že pokud se taková místa skutečně zřídí, přesuneme ho právě na jedno z nich,“ upřesnil Matzner.