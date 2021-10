Kraj chce na Bechyňce udržet historické vlaky, oprava vyjde na 400 milionů

Debaty okolo modernizace turisticky oblíbené trati mezi Táborem a Bechyní se táhnou už téměř dva roky. Dlouho trvají proto, že se část odborníků i politiků obávala o budoucnost populárních historických jízd s lokomotivami Bobinkou a Elinkou.

Krajští zastupitelé nyní i díky doporučení dopravního výboru schválili plán úprav, které Správě železnic (SŽ) umožní nasazení moderních souprav a zároveň zachovají podmínky pro provoz historických vozů. Ministerstvo dopravy si k rozhodnutí o zahájení prací vyžádalo postoj kraje, jehož se ve středu dočkalo.

„Chceme nostalgii na Bechyňce udržet, protože trať sama o sobě má historickou hodnotu. Na druhou stranu bylo už tolikrát řečeno, že pro toto století potřebujeme i bezbariérové soupravy, které splňují současné standardy,“ vysvětlil na úvod jednání zastupitelů náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák.

Modernizace má vyjít přibližně na 400 milionů korun, SŽ příští rok vypíše tendr a práce začnou v roce 2024. „V první etapě bude nutné vyměnit trakční podpěry s tím, že prozatím na trati zůstane i stávající trakční soustava. Spolupracujeme i s památkáři, kteří chtějí, aby vybrané stožáry byly replikami původních z dob Františka Křižíka,“ přiblížila detaily mluvčí SŽ Nela Friebová.



Podle ní bude mít konečné slovo o podobě úprav především ministerstvo dopravy. „K jejich rozhodnutí poslouží kromě podkladů SŽ také provedení jízdní zkoušky a stanovisko Jihočeského kraje jako objednatele regionální dopravy,“ doplnila.

Piráti chtějí pracovní skupinu

Zachování trakce s napětím 1 500 voltů pak umožní udržet v provozu jak historické soupravy v čele s Bobinkou a Elinkou, tak i moderní elektrické soupravy RegioPanter řady 650, které zde České dráhy (ČD) zkoušely už loni na podzim.

Opoziční Piráti ale na posledním jednání vyjádřili obavy, že by se modernizací v připravovaném rozsahu výrazně snížil turistický potenciál trati.



„Jako zastupitelé bychom měli alespoň naznačit koncepci, co od této trati očekáváme jako kraj. Bechyňka určitě lákadlem být může, ale pokud se celý proces spustí, může o svou atraktivitu přijít,“ apeloval na ostatní kolegy pirátský zastupitel Martin Kákona.

Právě chybějící koncepce je podle něho největším problémem toho, jak k historické trati přistupovat. Vhodnou variantou by podle něho bylo sestavit pracovní skupinu, která by řešila její budoucnost.



„Máme ji i pro letiště, a to stálo tolik peněz, na kolik se odhaduje celková modernizace trati, tedy 1,2 miliardy. Přitom při těchto plánovaných úpravách žádné výrazné zlepšení dopravy na úseku nenastane,“ zdůraznil Kákona.

S tím ale nesouhlasí bývalý krajský náměstek pro dopravu a současný zastupitel Jiří Švec (STAN), který zároveň zpochybňuje zachování původního odkazu na Františka Křižíka.

„Používaná trakce už dnes stejně není původní. Navíc modernizace je jedinou zárukou toho, že trať nikdo v dohledné budoucnosti nezruší a bude pro řadu lidí sloužit jako primární způsob dopravy,“ řekl Švec.

Historické vozy lákají turisty

S ním souhlasil náměstek hejtmana Pavel Klíma, který bydlí v Malšicích na Táborsku, tedy asi přibližně na polovině dráhy.



„Touto tratí jezdí děti do školy, dospělí do práce. Využívali jsme ji také pro různé výlety nebo při dopravě na soutěže. Je to součást života lidí na trati,“ připomněl Klíma, který působil jako ředitel na malšické základní škole.

Rozhodnutí kraje vítá také starosta Bechyně Pavel Houdek. Chválí především snahu zachovat provoz historických vozů, jež do města přilákají turisty. „Je nám jasné, že takové lokomotivy tady nebudou jezdit dalších sto let, ale rádi bychom je tu ještě nějakou dobu udrželi. Spoje jsou celkem slušně využívané, což platí hlavně v létě,“ uvedl Houdek.

Vedení ČD počítá s nasazením Bobinky a Elinky patřících Národnímu technickému muzeu i v příštích letech, pokud to technické parametry modernizace dovolí. Zároveň chystá nutné opravy obou strojů.

„Lokomotivy jsou v dobrém technickém stavu. S ohledem na svůj věk a délku nasazení v provozu ale vyžadují opravy tak, aby byly připravené na provoz v příští sezoně,“ potvrdil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.