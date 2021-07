Známou trať Bechyňka opraví šetrněji, může se na ni vrátit i Křižíkův vůz

„Cílem je zvýšit bezpečnost, spolehlivost i plynulost provozu na této důležité regionální trati,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Jako první o tom informoval server Zdopravy.cz.



V minulosti byly ve hře dvě varianty, jak přistoupit k rekonstrukci unikátního vedení. Obě řešily úpravu systému elektrického vedení na trati, ovšem jedna z nich počítala s nahrazením stejnosměrného proudu za střídavý.

To by však podle Jana Šatavy, předsedy sdružení železničních společností, znemožnilo provoz historických vozů.

„Původní napájecí systém není překážkou k použití moderních vozidel, nakonec při dnešní technice jsou napájecí systémy různé. Ale jeho případná změna by znemožnila použití právě historických vozidel,“ vysvětlil.

Nakonec Správa železnic (SŽ) zvolila šetrnou variantu, při které pouze zmodernizuje původní trakční vedení. „Unikátnost zůstane. Úpravy budou takové, aby se zachoval provoz historických vozů na trati a všechno, co s tím souvisí,“ ujistila mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Vymění se tedy trakční vedení a napájení celé trati, dále sloupy, konzole, nosný systém a troleje včetně nového uzemnění trakčních stožárů.

Rozhodnutí komise přivítal také Šatava. „Nové trakční vedení trať potřebuje, přitom napájecí soustava zůstane stejná. Ačkoli historici jsou z toho původního nadšení, technicky zdatnější člověk ví, že nebylo možné jej udržovat donekonečna,“ zdůraznil.

Bechyňka je zejména v letní sezoně oblíbeným cílem turistů nebo rodin s dětmi, které vyhledávají právě jízdu v historických vozech.

„České dráhy celé léto o víkendech jezdí na Bechyňce s historickými vlaky. Je to nesmírně oblíbené a významně to podporuje cestovní ruch v oblasti. Při přepojení na standardní napájecí systém by toto možné nebylo,“ přiblížil Šatava. I to se komise ministerstva dopravy při rozhodování snažila zohlednit.

Napětí může ohrozit auta

Rekonstrukce tak umožní nadále udržet v provozu tento jihočeský železniční unikát, zároveň však dává do budoucna možnost přechodu na moderní střídavý proud.

„Díky změnám bude trakční vedení napájené stejnosměrným napětím 1,5 kilovoltu a zajistí se bezpečnost provozu. Zároveň se nevyloučí případná budoucí změna stávajícího systému na střídavou napájecí soustavu, protože provedení trakčního vedení bude izolačně připravené na napětí 25 kilovoltů,“ upřesnil Jemelka.

Splní se tím i záměr SŽ. „Systém 25 kilovoltů AC (střídavý proud – pozn. red.) bude ekonomičtější a výhodnější je i z provozního a technického hlediska. Záležet to však bude také na objednavateli dopravy, respektive dopravci na této trati,“ poznamenala Pistoriusová.

U zrodu Bechyňky stál v roce 1903 významný český vynálezce a konstruktér František Křižík, po němž je pojmenovaný i historický motorový vůz, který je však kvůli závadě už několik let mimo provoz. Díky rozhodnutí o obnově trakčního vedení však má i tento stroj naději na návrat na dráhu.

„Národní technické muzeum prý uvažuje o opravě tohoto historického vozu. Dříve se muzeum zdráhalo investovat do opravy, kdyby pak na dráze nemohl jezdit. Ale nyní se otevírá možnost, že bude zase možné ho využít k provozu,“ naznačil Šatava.

Na trati se nachází také jeden stavební unikát – železobetonový obloukový most zvaný Bechyňská duha, jenž vede přes řeku Lužnici a který zároveň slouží i automobilům.

„Když zrovna nejede vlak, tak po kolejích jezdí normálně auta. Osobně si však nedovedu představit, že nad auty povede napětí 25 tisíc voltů. Přeci jen současných 1 500 voltů je třeba srovnatelných s tramvajovým vedením,“ dodal Šatava.

Čtyřiadvacet kilometrů dlouhá železnice mezi Táborem a Bechyní je v provozu téměř 120 let. Tím je nejstarší elektrizovanou dráhou ve střední Evropě, zároveň zůstává jedna z posledních svého druhu.