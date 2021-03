Žáci čekající na závěrečné zkoušky „zapomínají“ řídit, zní z autoškol

Začali si dělat autoškolu a už se viděli za volantem. Jenže těsně před dokončením kurzu přišlo vládní nařízení, které zakázalo závěrečné zkoušky. Uchazeči tak musejí na průkaz čekat. Jak dlouho, je otázkou, na jejíž odpovědi se neshodují zástupci autoškol ani zkušebních komisařů.

„Současný stav je nejméně šťastný. Rádi bychom našli řešení, aby se zkoušky opět obnovily v pandemickém modelu, který bude omezenější. Je důležité činnost autoškol zachovat. V republice je nyní asi 30 tisíc lidí čekajících na zkoušky, z nichž někteří jsou řidiči nákladních aut, autobusů, hasiči a další,“ upozorňuje předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Asociace proto navrhuje opatření, za kterých by mohly autoškoly fungovat od 21. března. Patří mezi ně povinné respirátory při zkouškách pro žáky, instruktory i zkušební komisaře, dezinfekce rukou a ovládacích prvků vozu, měření teploty před zahájením zkoušky, případně testování účastníků zkoušek na covid.

Jenže podle Asociace zkušebních komisařů ani to nestačí. „Jediné řešení, které považujeme za správné, je zařadit komisaře a učitele autoškol do systému prioritního očkování a snížit tak riziko nákazy,“ naznačuje za asociaci Jan Bajgar, který tvrdí, že ani testování před závěrečnými zkouškami není dostatečná jistota.

„Už před měsícem jsme žádali ministerstvo zdravotnictví, aby se lidé testovali. Přišla nám odpověď, že testy mají malou vypovídací hodnotu. Dostanete do auta člověka, který bude mít doklad o testu a zítra bude pozitivní, protože antigenní test ukáže protilátky až za určitou dobu. To není řešení,“ míní Bajgar.

Podobně věc vidí českobudějovický zkušební komisař Bohumír Červený. „V omezeném prostoru kabiny vozidla je téměř stoprocentní pravděpodobnost přenosu nákazy, jestliže bude jeden z účastníků zkoušky pozitivní. Zákaz zkoušek je proto logický krok k zabránění šíření nákazy. Pro většinu žadatelů je to nepříjemnost, ale ne životní nutnost,“ říká Červený.

Jenže podle instruktorů autoškol by očkování znamenalo výraznou časovou prodlevu, než by mohlo ke zkouškám dojít. „Chápu obavy komisařů, ale čekání na očkování, které je navíc rozdělené do dvou dávek, by byl velký problém. A zvláště pro řidiče, kteří to dělají pro budoucí povolání,“ ví Jan Brůžek z písecké autoškoly, která nabízí mimo jiné právě výuku řidičů nákladních automobilů, včetně přívěsů.

Instruktoři se shodují v tom, že nebezpečné je už to, že lidé kvůli zákazu závěrečných zkoušek přicházejí o zkušenosti za volantem, které během kurzu nabyli.

„Mám tu lidi, kteří mají za sebou odjetých 26 hodin z povinných 28. Ty poslední si schovali, aby si je odjeli až před zkouškou. Nebudou řídit, pak čekají další týdny na vydání řidičského průkazu, a když si sednou konečně za volant, je to, jako kdyby autoškolu nedělali a jeli rovnou,“ hodnotí Petr Vacek z budějovické autoškoly.

Navíc se podle něj neustále zvyšuje počet žáků čekajících na řidičský průkaz. „Provozuji malou autoškolu, mám teď zhruba deset lidí, kteří už by mohli jít na zkoušky, další čekají na opravy. Po loňském dvojím zavření autoškol mají komisaři velký skluz. Kdyby vláda na tři neděle zakázala provoz autoškol a komisaři by mohli v té době zkoušet, aspoň by si mohli trochu vyčistit stůl,“ myslí si Vacek.

Zákazem závěrečných zkoušek navíc přicházejí o peníze autoškoly i uchazeči o řidičský průkaz. „Minulý týden jsem měl pět jízd, normálně jich mám třicet. Ani nemluvím o takzvaných kompenzacích, kdy jsem za podzimní zavření autoškoly dostal od státu 21 tisíc korun, což je výsměch,“ naznačuje Vacek. Ti, kteří se chtějí procvičovat v řízení a už mají vyčerpaný počet povinných jízd, si musejí připlatit kondiční jízdy, jedna je vyjde na 500 korun.

Řidičák nemají, ale berou plat

Problém se dotýká i profesionálních řidičů. Třeba v Dopravním podniku města České Budějovice (DPMCB) čeká na zkoušky k získání řidičského oprávnění 23 zaměstnanců.

„Sedm z nich mělo už při zavedení opatření před sebou jen profesní zkoušku, u dalších 11 zaměstnanců, kteří absolvují výcvik na řidiče MHD, pak očekáváme, že dojde ke zdržení jejich nasazení do provozu,“ popisuje mluvčí DPMCB Barbora Smudková.

Dalších pět řidičů, kteří dosud obsluhovali jen autobusy, mělo před sebou zkoušku potřebnou pro získání drážního průkazu nutného k obsluze trolejbusů.

Dopravní podnik zaměstnává řidiče už po dobu autoškoly, aby měli dostatek času připravit se na nové povolání. „Nastalá situace tak pro DPMCB samozřejmě znamená vyšší náklady na mzdy kolegů, kterým bychom za normálních okolností mohli začít plánovat směny v provozu,“ zmiňuje Smudková.

Podnik už počítá i s variantou, že zkoušky budou odložené ještě déle. „Protahování zákazu by pro nás ale znamenalo další finanční ztráty a personální nejistotu. Nepříjemná je navíc situace i pro čekající kolegy, kteří už se na nasazení v provozu těšili,“ doplňuje Smudková.

Jediné řešení vidí dopravní podnik v udělení výjimky ze současných omezení. „Když se upraví opatření, tak se navíc očekává přetlak na zkušební inspektory. Uvolnění zákazu zkoušek pro profesní účely v předstihu by tak mohlo pomoci i lépe rozložit počet žadatelů o řidičské oprávnění v čase,“ míní Smudková.