Autoškoly v problémech. Studenti čekají na zkoušky a zoufale přikupují jízdy

Už několik týdnů jsou kvůli vládním omezením uzavřené všechny autoškoly. To má dopad na jejich další existenci i na studenty. Ti si musí dokupovat jízdy, aby nezapomněli řídit, čímž se jim řidičák prodražuje. Jiným se prodlužuje čekání na závěrečnou jízdu.

Problémy potvrzuje i jednatel autoškoly NOBE Patrik Nosek, který spoléhal na jarní slib vlády, že už ekonomiku nevypne. „Po prvním lockdownu na základě informací z vlády, že vir už je pryč, a že už nikdy se ekonomika nevypne, jsme hodně investovali. Nakoupili jsme nové vozy, protože zájem o kurzy byl veliký, přijali jsme čtyři nové lektory a přestěhovali se do větších prostor, a to jen na pobočce Praha. Na ostatních pobočkách v republice to bylo podobné. Například v Brně se nám tým učitelů zdvojnásobil,“ popisuje majitel autoškoly Nosek.

Jenže pak pro jeho firmu přišel měsíc a půl nejistoty. „Všechny tržby klesly o 80 procent, ale protože nebylo nařízeno uzavření autoškol, všechno jelo na plné obrátky, tankování, nájmy, mzdy, leasingy, prostě vše. Pak přišel znovu lockdown. Jenže i během něj chodí faktury pořád,“ přibližuje problémy většiny autoškol Nosek.

„My jsme velká autoškola a tohle zvládneme. Horší to mají ty menší, které to asi nedají,“ uzavřel nicméně.



Likvidační jsou i dva měsíce

Podle místopředsedy Asociace autoškol Aleše Horčičky není situace vůbec dobrá. „Každým dnem zákazu provozu činnosti se prohlubují ekonomické ztráty v sektoru,“ podotýká místopředseda.

Ten poukázal na průzkum mezi 172 provozovateli autoškol, který asociace vypracovala. „Průzkum má za cíl upozornit na problém s kapacitou zkoušek, který se prohloubí po obnovení činnosti autoškol,“ doplňuje k anketě Aleš Horčička.

Z průzkumu vyplývá, že přes 37 procent autoškol považuje za likvidační tři měsíce nefungování. Pro téměř 24 procent jsou to pouhé dva měsíce. Pět měsíců jsou schopná přežít pouhá necelá tři procenta autoškol.

Většina provozovatelů se shoduje na tom, že jako kompenzaci by brala odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění. Dále by pak podle dotazníku pomohlo odpuštění silniční daně či obdoba sedačkovného, jaké mají autobusoví dopravci.

Uzavření autoškol však netrápí jen jejich provozovatele, ale i studenty. „Jízdy jsem končila v říjnu, když jsem se chystala na závěrečnou zkoušku, tak autoškoly zavřely. Nyní se domlouvám s učitelem, že si dokoupím jízdy, abych si to za volantem trochu oživila,“ říká dvacetiletá Monika, která dělá autoškolu v Hradci Králové. Přičemž nechápe, proč autoškoly jsou uzavřené. „V autě jsou stejně povinné roušky. Mohli by alespoň povolit závěrečné jízdy,“ myslí si Monika.

Na závěrečné zkoušky čekají tisíce žáků

Že si studenti musí dokupovat jízdy, potvrzuje i místopředseda asociace Aleš Horčička. „Aktuálně je zahlcen systém zkoušení žadatelů a asi třetina obcí nestíhá zkoušet žadatele v zákonných 15denních termínech. Žadatelé jsou nuceni na termíny řádné i opravné čekat a musejí si dokupovat hodiny navíc, aby nezapomněli řídit a byli připraveni na zkoušku,“ zdůrazňuje Horčička.

Podle majitele autoškoly NOBE Patrik Noska čeká u nich jen v Ostravě na zkoušku 131 studentů. V Praze pak 73 žáků a dalších 183 netrpělivě vyhlíží jízdy. „Problém je, že žáci nejezdí, tím pádem všechno zapomenou, každý, kdo má kurz za polovinou a měsíc nejezdí, je obrovsky poškozený, protože se s největší pravděpodobností na zkoušku nebude moci připravit se zbylými hodinami,“ popisuje problémy studentů Patrik Nosek.

Avšak podle něj jsou na tom hůře žáci, kteří teprve na zkoušku čekají. „Představte si, že jste po ukončení kurzu čekal na termín zkoušky v Praze i dva měsíce, zákonný termín je 15 dní, a pak vám na další měsíc nebo dva zastaví všechny zkoušky. Čtyři měsíce neřídíte a máte jít na státní zkoušku. To je absolutně nemožné. Takových žáků jsou tisíce,“ zdůrazňuje majitel autoškoly.

Problém jsou i opravné termíny

Podle Horčičky nemají problém jen nový žáci, ale i ti, kteří čekají na opravné termíny. „Umocněno je to tím, že lhůta na opravnou zkoušku je půl roku bez omezení pokusů. Jediné omezení je pět pracovních dní mezi pokusy. Tedy teoreticky je možné opakovat asi 20krát, avšak za současného stavu se dostane na žadatele mnohdy tak dvakrát,“ pokračuje místopředseda. Podle něj by pomohlo, kdyby se lhůta prodloužila na rok.

„Rozdíl v přípravě na zkoušky je ten, že dříve si dal každý pozor a raději si koupil pár jízd navíc, aby to napodruhé či na potřetí udělal. Dnes to často chodí „zkoušet“, zabírají místo připraveným a zahlcuje to celý systém,“ doplňuje k současným problémům Horčička.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na dotaz, zda neplánuje udělat výjimku autoškolám, neodpověděl.

VIDEO: Zkušení řidiči zkusili znovu autoškolu. Vyhořeli všichni:

9. října 2019