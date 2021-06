Bernartice na Písecku navštívil Hollywood. Natáčel tam Adam Sandler

U rybníku Pilný u Bernartic stojí v trávě ohořelá torza stěny domu s oknem. Nedaleko sbírá parta mužů další opálená prkna a hází je na jednu hromadu.

Z louky spolu se zbytky kulis mizí poslední důkazy toho, že vesnici na Písecku o minulém víkendu navštívili filmaři z Hollywoodu. Právě tady totiž natáčel štáb záběry pro připravovanou filmovou adaptaci knihy Kosmonaut z Čech, jejímž autorem je Jaroslav Kalfař, mladý spisovatel původem z Čech žijící v USA.

Hlavní postavu příběhu, kosmonauta Jakuba Procházku, ztvárnil slavný hollywoodský herec Adam Sandler, kterého mohou diváci znát třeba z filmu 50x a stále poprvé, Machři nebo Vražda na jachtě.

Bernartice si filmaři vybrali z více lokalit. „Přišel za námi na obecní úřad asi před dvěma měsíci nějaký pán s tím, že mají filmaři předběžně tuto lokalitu vytipovanou pro natáčení záběrů k připravovanému filmu. V první fázi mluvil ale jen o tom, že jsme ve výběru,“ popisuje starosta městysu Pavel Souhrada.

Velká událost pro obec a její obyvatele

Když bylo jasné, že Bernartice jsou nejlepším místem, přišli filmaři znovu. „To už mě seznámili s tím, jaké kulisy by tam zhruba chtěli postavit a požádali nás o spolupráci s administrativní částí,“ pokračuje Souhrada.

U rybníku na obecním pozemku tak vyrostl dřevěný domek, který měl už předem jasně daný osud, musel lehnout popelem. „U záběrů, kdy stavba hořela, asistovali naši dobrovolní hasiči ve větším počtu, než jsme mysleli, aby nedošlo k nějakému problému. Bylo totiž zrovna velké vedro,“ vysvětluje průběh starosta s tím, že ani nevěděl, kdo tam bude natáčet.

„Jsou vázáni mlčenlivostí, nic dopředu neřekli. Netušil jsem, kdo tam bude, jak bude natáčení vypadat, jen zhruba nosné téma filmu,“ podotýká. O to větší překvapení bylo, když vyšlo najevo, že se jedná o Sandlera.

A Pavel Souhrada nezastírá, že mu to udělalo radost. „Je to fajn, myslím, že jsme se o to zasloužili i naším vstřícným postojem. Když místní zjistili, kdo tu natáčí, ptali se mě, jestli se s ním můžou jít vyfotit. Volala mi média kvůli zprostředkování setkání, ale já jsem měl jen pár informací o technické části a víc jsme nevěděl,“ usmívá se Souhrada s tím, že už se všichni těší, až se v příštím roce budou moci na snímek podívat na Netflixu. „Je to samozřejmě věc, o které se bude u nás v obci mluvit ještě hodně dlouho,“ dodává.

Fanoušci za ním jeli do Prahy

Možnost vidět naživo Adama Sandlera si nenechala ujít ani sběratelka fotografií slavných, Eva Keclíková z Písku. Tento herec v její rozsáhlé sbírce chyběl, a když se dozvěděla, že přijel do Čech, vyrazila se svým synem Ondřejem v neděli 13. června do Prahy.

Před hotelem, kde byla hollywoodská hvězda ubytovaná, čekala dlouhých deset hodin. „Jeli jsme už ráno, nevěděli jsme, jestli bude točit, v kolik vyjde z hotelu. Navíc byla ten den velká zima. Když už bylo šest hodin večer, ani jsem nedoufala, že se nám setkání podaří. Bylo by mi to líto, miluji jeho humor, komedie a navíc je to pěkný muž,“ vypráví.

Nakonec se na sběratelku usmálo štěstí a Sandler se mihl v hale hotelu. „Mávali jsme na něj, on ukázal, že přijde. Byl moc milý, vyfotil se se mnou i se synem. Kolem bylo hodně lidí, takže na větší povídání nebyl prostor,“ podotýká Eva Keclíková.

Když zjistila, že filmaři jsou na Písecku, nechala fotky vyvolat a zamířila do Bernartic, aby si je nechala ještě podepsat. K herci už se ale nedostala. „Buď tam ještě nebyl, nebo mě k němu nepustila ochranka. A pak ještě zjistím, že si dával kávu v Milevsku. To nepotěší,“ vtipkuje Eva Keclíková.

Narazila tak na skutečnost, že se slavný herec nečekaně zastavil i v nedalekém Milevsku v restauraci U Broučka. „Kolegyně dostala echo od maminky, která ho viděla na ulici, jinak bychom ho asi ani nepoznali. Měl na ústech respirátor, ležérní oblečení, choval se skromně. Při plné restauraci prostě host jako každý jiný. Ani ostatní návštěvníci ho nezaznamenali. Objednali si tři kávy a jeli dál,“ říká číšník Jan Tomášek, který Sandlera přišel ke stolu požádat o společnou fotografii s personálem restaurace.

„Vtipné na tom bylo, že jak měli roušku, ukázal jsem na jednoho, ten se zvedl, a když přicházel, zjistil jsem, že to není on. Tak jsem ho poslal s omluvou zpátky ke stolu a pak už za námi přišel opravdu Adam Sandler. Byl milý, sympatický, pohodář, žádné hvězdné manýry,“ hodnotí Tomášek.

Když obyvatelé Milevska zjistili ze sociálních sítí, jakého hosta restaurace měla, telefon se nezastavil. „Lidé volali, jestli to byl opravdu on, nebo si děláme legraci. Myslím, že se teď o naší restauraci mluví díky jeho návštěvě víc než kdy dřív,“ dodává Tomášek.