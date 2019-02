Budějovičtí hokejisté jedou do Prostějova i s Kutlákem

Tenhle týden pro ně bude nabitý. Už dnes vpodvečer nastoupí na ledě Prostějova. Ve středu budou mít domácí utkání s Kadaní a v sobotu pak pojedou k souboji na led třetího Kladna.

Poté přijde týdenní volno kvůli reprezentační přestávce a nakonec sedm duelů první ligy, které rozhodnou o tom, z jaké pozice půjde tým do play-off. Poslední zápas základní části má Motor 26. února doma se Vsetínem.

Pro utkání v Prostějově by se do hry měl vrátit kapitán Zdeněk Kutlák, který hrál naposledy 13. října a vrací se po dlouhé pauze. V tréninku už jsou také někteří z dalších marodů, jako Mitch Fillmann nebo Karel Plášil. Kdo naopak zůstává na marodce, je zkušený útočník Jiří Šimánek se zlomeninou prstu. Realizační tým počítá s jeho návratem až v průběhu play-off a nejistý je návrat do sestavy útočníka Čermáka. Toho ještě čekají vyšetření.

Tábor bude hrát doma

Ve druhé lize hrály venku všechny tři jihočeské týmy. A body z výletu na Moravu přivezl jen Písek, který v prodloužení zvítězil v Opavě. David servis České Budějovice prohrál v Hodoníně a Tábor o gól v Šumperku. Ve středu se hraje další kolo druhé ligy. Vlastním fanouškům se představí pouze Tábor. Ten bude hostit poslední Pelhřimov. Tábor je v tabulce předposlední, a pokud soupeře porazí, rozdíl mezi nimi naroste už na jedenáct bodů. Písek pojede do Žďáru nad Sázavou a David servis má volný los. V sobotu 2. února pak budou hrát doma všechny jihočeské týmy.