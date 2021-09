Dům ve svahu se skrývá pod zelenou střechou jako hříbek v mechu

Pozemek představuje proluku mezi rodinnými domy, které tvoří nábřeží řeky Dyje. Nad protějším břehem se zvedá skalní stěna se Znojemským hradem, rotundou sv. Kateřiny a kostelem sv. Mikuláše. Okolní zástavba je velmi různorodá, jde především o rodinné či bytové domy, jedno nebo dvoupodlažní.

Výhled na hrad je jako velký obraz, který se nikdy neomrzí.

„Forma navrženého rodinného domu je nejvíce determinována tvarem, profilem a orientací pozemku. Jeho minimální šířka, velká strmost svahu a orientace na sever udávají základní tvarové parametry objektu. Dům je proto navržený na půdorysu úzkého obdélníku, který ctí převažující uliční čáru ze severní strany a odstupy od sousedních budov,“ popisuje jeden z autorů, architekt Tomáš Pilař ze studia Kuba & Pilař architekti.

To navrhlo jak dům, tak také jeho interiér, který se probojoval mezi tři finalisty soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Novostavba. Její výsledky byly vyhlášeny 21. září 2021.

Poznámka: fotografie vznikly před nastěhováním majitelů.

Zelená střecha i nádherné výhledy

Dům má do nábřeží tři nadzemní podlaží, do svahu pouze jedno. Severní část domu, orientovaná do nábřeží, je zkosená a tvoří šikmou střechu navazující na střechy sousedních domů. Zbývající část vrchní hmoty pokračuje střechou plochou. Střecha je po celé své ploše zelená a opticky přechází do stoupající zahrady.

„Do zelené plochy střechy jsou vyříznuté dva asymetricky umístěné okenní otvory dětských pokojů a obytného prostoru. Východní stěna hmoty je vysunutá a ustoupená, umožňuje tak prosvětlení ložnice a prostoru chodby ve druhém nadzemním podlaží,“ popisuje architekt Pilař.

I hlavní obytný prostor umístili architekti do nejvyššího podlaží, propojili jej s venkovní terasou a zahradou na jižní straně. Díky tomu, že obytný prostor není po celé své délce dělený, může využívat jak jižní slunce procházejícího ze zahrady prosklenou stěnou jídelní části, tak výhledy na sever do údolí.

Právě krásné výhledy do údolí řeky Dyje a na protilehlé skalní svahy s významnými historickými památkami Znojma jsou největší devizou obytného prostoru a celého rodinného domu.

Tři podlaží pro pohodlné bydlení

Vjezd i vchod do domu umístili autoři do nábřežní ulice. Podél domu navrhli venkovní schodiště pro zajištění dostupnosti teras a zahrad nad domem.

V prvním nadzemním poschodí je místo pro parkování jednoho vozidla v garáži, na této úrovni je také technická místnost s tepelným čerpadlem a vzduchotechnikou. Vedle vstupu je pracovna prosvětlená z nábřeží velkým oknem.

Z ložnice se lze dostat po schodech až na terasu.

Druhé nadzemní podlaží patří ložnici rodičů s vlastní koupelnou, pokoji pro hosta, dvěma dětským pokojům, velké koupelně a místnosti pro domácí práce.

„Třetí nadzemní podlaží tvoří obytný prostor, do kterého je vsazený uzavřený box se záchodem a spíží. Do boxu je vestavěná část kuchyně a krb. Dva kuchyňské pulty rozdělují obytný prostor na severní část s pohovkami a krbem, a na jižní část s jídelním stolem a s možností otevření na venkovní terasu,“ popisuje architekt Ladislav Kuba, další z autorů projektu.

Nosné konstrukce domu jsou ze železobetonu a oceli, fasádní obklady z hliníkových černých plechů. Okna v celém domě zvolili architekti z odolných hliníkových rámů, boční stěna vnitřního schodiště je složená z mléčného profilového skla. Skladbu zelené střechy tvoří několik vrstev drenážních, filtračních a ochranných fólií.

Kuchyň je umístěná do dvou „ostrůvků“.

Dům vytápí tepelné čerpadlo země-voda, stavba má i vnitřní teplovzdušné větrání s rekuperací.