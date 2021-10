Bankovní dům nabízí nejen kanceláře, ale i kavárnu či galerii s uměním

Stavba urbanisticky doplňuje nedávno dokončený administrativní areál Rustonka. Od sousedů se však výrazně odlišuje vnějším výrazem fasády i vnitřní náplní budovy.

Pohled na budovu z exteriéru

Technická racionalita fasády je doplněna o nepravidelné členění, inspirované pracemi významných abstraktních malířů a sochařů.

Jasnému ortogonálnímu členění odpovídá i základní rozložení prostor uvnitř budovy, podtržené originálním grafickým návrhem vnitřního orientačního systému objektu. Grafické ztvárnění písma, znaků či geometrie liniových svítidel vychází právě z výrazné „grafičnosti“ fasády.

Projekt, za nímž stojí studio CMC Architects, zvítězil v soutěži Interiér roku 2020 v kategorii Interiér roku – SOMFY (kanceláře, huby a coworkingová centra).

Návrh na přání

Při návrhu interiéru byl pro architekty prioritní komfort každodenních uživatelů, tedy zaměstnanců a klientů. Konceptu předcházel průzkum, ve kterém měli zaměstnanci možnost vyjádřit, co jim v práci chybí a co by si přáli. Jeden z hlavních požadavků? Dostatek prostoru pro setkávání, ať už pracovní, či neformální. Lidé tráví v práci hodně času a měli by se tu cítit dobře, prostor tak byl spíš navržen jako obytný než kancelářský.

Kanceláře ve všech patrech navazují na fasádu, aby dovnitř pronikalo světlo. Oddělené jsou skleněnými příčkami, pro větší pocit soukromí si tu však mohou zaměstnanci zatáhnout záclony. V každém patře pak naleznete také pracovní a relaxační mixzónu, kam mohou zaměstnanci zajít na kávu nebo si udělat krátkou poradu.

Kromě standardních kancelářských podlaží je v budově i prostorné Work Café, které se rozprostírá příčně přes celé šesté patro. Kromě jídelní části s plně vybavenými kuchyňkami a fresh lednicemi jej dále tvoří studovna, uzavřený přednáškový sál a centrální prezentační prostor, který lze flexibilně upravovat podle počtu účastníků a účelu akce.

Vedle kavárenského posezení či jídelních stolů tu zaměstnanci najdou také příjemné sedačky a různá zákoutí, ve kterých se mohou vzájemně setkávat či si naopak užít maximálního soukromí.

Pro práci i relax je přichystána i střešní zahrada, která nabízí nejen krásný výhled na centrum Prahy a Hradčany, ale také vše potřebné pro práci a zábavu. Vedle wi-fi a různorodého posezení je zde připraveno také zázemí pro catering na případné akce.

Zaměstnancům je k dispozici soukromé fitness či kolárna se šatnou a sprchami. Součástí budovy jsou také prostorné garáže s myčkou a nabíječkami na elektromobily.

Dům plný umění

Výrazná a silná budova, která svým projevem akcentuje vztah investora k nedílné součásti jeho zájmu, tedy k umění, dala autorům možnost v interiéru využít organického zakřiveného tvarosloví kontrastního vůči rigidnosti fasády.

Vstupní hale dominuje dvacet metrů dlouhé osvětlení z českého křišťálu. Umělecké svítidlo Stellar Dust představuje jednu z největších novodobých světelných instalací u nás. Celkem 726 křišťálových kapek vzniklo podle návrhu architektů ve sklárně BOMMA ve Světlé nad Sázavou.

Dřevěné „vlny“ jsou vytvořeny pomocí unikátních parametrických definic.

Na světelnou vlnu navazuje vlna dřevěná. Oba tyto prvky jsou vytvořeny pomocí unikátních parametrických definic. Zatímco Stellar Dust vychází z prostorových vazeb ve vstupní lobby, zakřivený podhled v kavárně, jež volně navazuje na vstupní halu, je algoritmickým přepisem geometrie ženského těla.

Uměleckou interiérovou vestavbu, která pomocí jemných oblých tvarů člení prostor a nabízí různá pobytová zákoutí, naleznete v prostoru Work Café. Tam se také nachází velkoformátová nástěnná malba Michala Škapy.

Skutečnost, že je umění součástí života banky, dokazuje také galerie Magnus Art, kterou banka otevřela veřejnosti. Cílem galerie je představovat soukromé sbírky česko-slovenských sběratelů. Jako první představila banka svou vlastní sbírku, která zahrnuje díla laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého za třicet let své existence.

Některé místnosti spíš připomínají obývací pokoje než místa pro práci. I díky všudypřítomnému umění.

Všechna podlaží osmipatrové budovy pak zdobí díla talentovaných studentů z malířských ateliérů vysokých uměleckých škol a díla současných tuzemských umělců.

Propojení s okolím

Nejen galerie je otevřena veřejnosti. Ambicí projektu bylo nevytvářet uzavřený bankovní svět, ale navázat objekt na městský život a integrovat jej do existující urbanistické struktury. Nedílnou součástí objektu se tak stala kavárna a restaurace Café Rustonka, která je také přístupná veřejnosti a nabízí neotřelý, architektonicky zajímavý prostor pro soukromé i pracovní setkání.

Použité produkty a značky

atypický nábytek: Sollus Nábytek, e-Truhlárna

interiérové příčky: LIKO-S, Raccoon

stěrky: Boca Group, Němec luxusní povrchy

podlahy: Boca Group, Stavební Interiérové systémy

obklady a dlažby: JEŽ (kamenické práce), ProCeram

podhledy: Komont, Hunter Douglas – Czechia, Armstrong

rolety: Hunter Douglas – Czechia

AVT: Orange Controls

Výtahy: OTIS

volný mobiliář: Linstram, Vitra koncept

svítidla: BOMMA, Bohemia Machine, Exx, Delta Light

karusely: Raccoon

info systém: Holub Roman

textil: Diamond Design

Galerie současného umění je otevřená i veřejnosti.