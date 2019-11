Sto let se spotřebiči Electrolux: parní trouba je královnou kuchyně

Zatímco při vaření ve vodě doslova „louhujete“ zeleninu či maso a připravujete se tak o důležité stopové prvky a vitaminy, při přípravě v páře v potravinách zůstávají. A co víc, můžete zapomenout i na tuky a různá ochucovadla, což v dnešní době, kdy se apeluje na snížení spotřeby soli, je také velmi důležité.

Pro přípravu metodou sous-vide je ideální parní trouba, kde lze nastavit teplotu s přesností 1 °C.

Pokud si pořídíte multifunkční parní troubu, pak se nemusíte zříkat ani své milované kůrčičky na vepřové pečeni nebo kuřátku. Možností je celá řada, někteří kuchaři preferují nechat třeba vepřovou panenku jen lehce zatáhnout na pánvi a pak ji vložit na deset minut do parní trouby.

Dokonce i ohřev v parní troubě je v porovnání třeba s mikrovlnkou úplně jinde: žádné vysušení, pokrm se naopak „oživí“, jak říkají kuchaři. Zvýrazní se totiž barva, příloha i maso pěkně nabudou na objemu.

Chytré funkce

Moderní multifunkční parní trouby dovolují vařit, péct, grilovat nebo připravovat jídlo v páře, ale také metodou sous-vide, vždy doslova s profesionálním výsledkem. Stačí jen nastavit teplotu a trouba vybavená funkcí Steamify sama zvolí správný stupeň páry.

Multifunkční parní troubu Electrolux 900 CookView můžete zase připojit k wi-fi a prostřednictvím vnitřní kamery sledovat, co se děje uvnitř. Je také možné stáhnout si aplikaci My Electrolux Kitchen do svého chytrého telefonu a měnit nastavení trouby podle potřeby, i když nejste právě v kuchyni.

Stačí poslat parní troubě recept s kompletním nastavením a nechat ji, aby dohlédla na celou přípravu. Fotografie přímo z trouby pak můžete hned sdílet na sociálních sítích a pochlubit se tak svým přátelům.

Právě moderní technologie (a samozřejmě skvělé jídlo) lákají k multifunkčním parním troubám i muže, kteří se dříve nechtěli do vaření příliš pouštět.

Přibývá tak hodně zejména mladých lidí, již se rádi pochlubí přátelům svými kulinářskými výsledky. Pozvat ženu na dobrou večeři je také mnohem lákavější než na sbírku motýlů… Stačí si jídlo předem připravit metodou sous-vide a pak vše rychle dokončit v chytré multifunkční parní troubě.

Co je sous-vide Jde o metodu, při níž se potraviny připravují ve vzduchotěsném sáčku ve vodní lázni s řízenou teplotou. Potravinu nejprve zavakuujete do speciálního plastového sáčku pomocí vakuovačky, kterou vysajete veškerý vzduch. Pak zůstane déle čerstvá a můžete ji skladovat v lednici, ale i v mrazícím boxu. Do sáčku můžete přidat koření, bylinky, česnek či máslo. Všechny chutě se během pomalého vaření promísí. Dokončit vaření lze ve vodní lázni s řízenou teplotou, nebo v parní troubě.

Vyzkoušejte si tři zajímavé recepty od šéfkuchaře Jiřího Hilgarta

Vepřová panenka s petrželovým pestem – 4 porce

1 vepřová panenka

1 snítka rozmarýnu

1 oříšek másla

1 stroužek česneku

1 lžička soli

Vepřová panenka s petrželovým pestem

Panenku nasolíme, vložíme do vakuovacího sáčku spolu s máslem, snítkou rozmarýnu a česnekem a zavakuujeme. Vaříme v režimu sous-vide při 58 °C 90 minut. Po uplynutí času opečeme na rozpálené pánvi a podáváme.

Pesto

60 g plocholisté petržele

1 stroužek česneku

20 g piniových oříšků

50 g nastrouhaného parmazánu

100 ml olivového oleje

sůl, pepř

Všechny ingredience vložíme do hmoždíře. Rozdrtíme nebo rozmixujeme dohladka.

Pstruh s bernskou omáčkou – 2 porce

2 filety ze pstruha

1 oříšek másla

1 snítka tymiánu

sůl

Pstruh s bernskou omáčkou

Pstruha nasolíme, vložíme do vakuovacího sáčku spolu s máslem a snítkou tymiánu a zavakuujeme.

Vaříme v režimu sous-vide při 50 °C 25 minut. Poté stáhneme kůži a podáváme s bernskou omáčkou.

Bernská omáčka

1 až 2 lžíce octa

100 ml bílého vína

2 žloutky

300 g másla

2 malé cibule

1 lžička drobně nasekaného estragonu

šťáva z půlky citronu

sůl

Jemně nakrájenou cibuli zalijeme octem, vínem a rychle svaříme. Poté, co se odpaří polovina tekutiny, přecedíme, přidáme žloutky a ve vodní lázni vyšleháme do pěny. Pěnu odstavíme a všleháme do ní postupně rozehřáté máslo. Přidáme estragon a dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou.

Hruška v portském víně – 1 porce

1 hruška

200 ml portského vína

250 g měkkého tvarohu

4 lžíce cukru

1 ks skořice

1 ks badyánu

1 lžička růžového pepře

1 hrst lískových oříšků

Hruška v portském víně

Portské víno spolu se dvěma lžícemi cukru, skořicí, badyánem a růžovým pepřem zredukujeme na pětinu původního objemu.

Hrušku oloupeme, vložíme do vakuovacího sáčku spolu se zredukovaným vínem a důkladně zavakuujeme. Vaříme v režimu sous-vide při 80 °C 30 minut. Podáváme s tvarohem, který jsme smíchali se dvěma lžícemi cukru, a na pánvi opraženými oříšky. Zbývající vinnou omáčkou z vakuovacího sáčku hrušku podlijeme.