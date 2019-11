S chytrými spotřebiči zazáříte jako šéfkuchař. Každý den chutná lépe

I Magdalena Dobromila Rettigová by mohla dnešním kuchařkám a kuchařům závidět nové multifunkční trouby. Proč? Třeba u multifunkční parní trouby Electrolux s funkcí Steamify stačí zadat teplotu, jakou chcete pro přípravu jídla použít, a trouba podle ní automaticky nastaví parní stupeň. Díky správnému množství páry bude pak pokrm chutnější a dokonce i zdravější, protože uchová více živin i vitaminů.

Chcete být venku s dětmi nebo sledovat důležitý zápas v televizi a nechcete trávit čas v kuchyni? Díky technologii CookView můžete sledovat průběh pečení na svém telefonu či tabletu.

Prostřednictvím mobilní aplikace stačí poslat multifunkční parní troubě recept s kompletním nastavením a nechat ji, aby dohlédla na celou přípravu.

Fotkami přímo z trouby se můžete dokonce ihned pochlubit na sociálních sítích. Taková dozlatova upečená kůrka svatomartinské husy nebo vepřová panenka na zeleném pepři pak může fungovat jako skvělé lákadlo, mnohem lepší než seznamovací inzerát.

Přístroje, které myslí za nás

Občas připálíte cibulku nebo lívance, protože neodhadnete tu správnou teplotu? Vývojáři mysleli i na takové situace. U indukčních varných desek SensePro dokážou ohlídat teplotu s přesností jednoho stupně Celsia, takže se můžete pustit i do vaření metodou sous-vide, u níž se taková konstantní přesnost vyžaduje. To platí i o rozpouštění čokolády nebo přepouštění másla.

Indukční desky SenseFry si zase pamatují vaše oblíbená jídla, která si uloží do paměti, a podle toho upraví nastavení.

Chytré indukční varné desky SenseBoil dokážou po celou dobu vaření detekovat, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Při jeho dosažení se teplota automaticky reguluje až do té doby, než ji sami změníte. Takže už žádné nevzhledné a obtížně čistitelné skvrny na hrncích a varných deskách, které na nich ulpívají při přetečení obsahu hrnce.

Dokonce i tak nezáživná činnost, jako je pro většinu lidí mytí nádobí, se může zvládnout nejen bez námahy, ale i velmi rychle.

Mytí snadno a rychle

Nové myčky nádobí Electrolux ComfortLift získaly prestižní cenu iF Design Award, a to díky svému jednoduchému a intuitivnímu ovládání QuickSelect.

Před zapnutím mycího programu si jen nastavíte čas, kdy potřebujete mít nádobí umyté, a myčka vám automaticky nabídne nejrychlejší a nejúspornější program přímo na míru. Stačí posuvným tahem zvolit délku programu a poklepáním přidat různě volitelné funkce.

Ani se neunavíte, protože myčka zvedne dolní koš do vyšší polohy tak, aby bylo vkládání a vyjímání nádobí pohodlné. Zásuvka MaxiFlex zase díky větší hloubce umožňuje vyskládat do ní příbory i objemnější kousky kuchyňského náčiní. Vše, co jste právě použili, tak umyjete najednou.