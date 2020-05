Velká skříň jim bránila ve výhledu na Prahu. Změnu si s radostí užívají

, aktualizováno

Vždy, když se objeví realizace od studia BY architects, můžete se spolehnout na to, že zde najdete spoustu netradičních řešení i přístupů. To je i případ bytu pro mladou rodinu, který se po rekonstrukci proměnil k nepoznání.