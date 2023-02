Jak se nafukuje malý byt 2+kk pro tři lidi pomocí nápadů a myšlenek

Martina je máma dvou dospívajících dětí, s nimiž žije v bytě, který si před sedmnácti lety s manželem pořídili. Byt byl jen tak tak pro mladý pár, natož pro rodinu s dětmi. Když byli všichni pohromadě a děti malé, tak se tam dokázali vtěsnat. Jenže manžel si našel novou partnerku, Martina zůstala sama s dětmi s minimem peněz i soukromí, na což doplácí hlavně dcera, která spí s maminkou na starém gauči v „obývacím“ pokoji.

Původní obývací pokoj a kuchyňský kout

Martina pracuje na poště, hypotéku za 2+kk doplatí až za sedm let. Synovi je šestnáct let a studuje střední školu, mamince finančně pomáhá brigádami. Třináctiletá dcera má ráda zvířata, chtěla by se stát veterinářkou. Chodí na základní školu do hokejové třídy

Od designérů pořadu Jak se staví sen si rodina přála jediné: vytvořit prostor pro každého člena rodiny. Dcera i Martina by chtěly mít své místo, kam by se zavřely a měly chvilku klidu. Syn Jirka má sice svůj pokoj, ale chápe, že sestra i maminka si přejí každá vlastní koutek.

Paní Martina si dovede představit kuchyň na chodbě, za plotnou tráví minimum času, kromě zaměstnáni totiž zná velmi dobře i pojem brigáda či „vedlejšák“.

Zapomeňte na normy

Architekti Kamila Douděrová a František Kobližka museli tentokrát zapomenout na výrazy „normy“, jinak by totiž mohli těžko splnit přání rodiny. Osm metrů čtverečních, jak norma předepisuje na pokoj pro jednu osobu, byly v tomto případě nereálné.

„Čekal nás nelehký úkol, a to vytvořit soukromý prostor pro každého člena rodiny. Svůj pokoj měl pouze Jirka, Daniela spala v obývacím pokoji na staré posteli s maminkou. V zadní části byl kuchyňský kout. Vzhledem k nedostatku úložných prostor měla Daniela u Jirky také mnoho svých věcí,“ popisují architekti Kamila Douděrová a František Kobližka.

Nakonec obývací pokoj s kuchyní rozčlenili na tři menší prostory: pokoj Daniely v části, kde je okno, uprostřed našla své nové místo kuchyň navazující na chodbu a do prostoru bývalého kuchyňského koutu vložili spací koutek pro maminku. Každý má teď své soukromí:když bude chtít být sám, stačí zavřít dveře, když se bude chtít potkat, je to pár kroků do společné kuchyně.

Pokojík pro dceru Danielu úložný prostor se našel i pod lůžkem.

Největší výzvou bylo to, jak prostor obývacího pokoje s kuchyňským koutem co nejlépe rozdělit a zařídit nábytkem. K tomuto rozdělení využili designéři příčky ze sádrokartonu. Dalším oříškem bylo technicky vyřešit napojení dřezu v nové kuchyni na přívod vody a kanalizace.

„Protože jsme novou kuchyň posunuli dál od instalační šachty, museli jsme rozvody táhnout po stěně. Elektroinstalaci jsme vedli v sádrokartonových předstěnách, abychom nesekali do nosných železobetonových panelů,“ vysvětluje architekt Kobližka.

Proměnu pojali designéři svěže a moderně. Žádné kudrlinky ani přílišná dekorativnost, naopak. Jednoduchý barevný i materiálový styl, geometrické tapety, kombinace dekoru dřeva, šedé, bílé a starorůžové. Detaily v černé. Zajímavostí je keramický velkoformátový obklad od RAKO v designu jemného kamene, kterým obložili stěny v chodbě a spacím koutě.

„Výška obkladu je od podlahy až ke stropu a celkově působí velmi dominantně. Chceme tím ukázat, že obklad není toliko záležitostí koupelen, ale lze jej působivě využít i v jiných prostorách,“ upozorňuje Kamila Douděrová.

Nový kuchyňský kout má i myčku a vestavnou kombinovanou chladničku.

Ze stávajícího nábytku zůstalo pouze vybavení Jirkova pokoje. U neproměňovaných prostor koupelny a WC využili autoři projektu možnosti provedení nových dveří formou obkladu stávající kovové zárubně.

V dalším dílu budou designéři dělat radost a pomáhat statečné mamince.

V deseti nových dílech pořadu dvacáté první série pořadu Jak se staví sen – Extra diváky provází opět moderátorka Iva Kubelková, do proměn se zapojí dvanáct designérů. Premiérové díly můžete sledovat v novém čase, a to každý pátek ve 22:00 na Primě.