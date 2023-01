Jak se staví sen tam, kde malá holčička potřebuje bezbariérový prostor

Před pěti lety si Tomáš a Anna pořídili starou chalupu z roku 1923. Začali ji rekonstruovat, ale moc toho nezvládli, Anna měsíc po pořízení domu porodila. Nadšení z děcka mladému páru po půl roce zhatila děsivá diagnóza. Kvůli stejnému poškozenému chromozomu, který mají oba, se Aninka narodila se vzácným onemocněním. Pro rodiče je těžké srovnat se s její diagnózou i prognózou.

Původní stav: rozdíl ve výšce podlah jednotlivých místností v přízemí chalupy dělal několik centimetrů.

Aninka nenatáhne nohy, takže se pohybuje jen odstrkáváním na vozíčku, který vyrobil Tomáš, navíc trpí neustálými bolestmi, při dlouhém sezení ji vše bolí. Nemůže ani jíst, výživu obstarává pumpa přes centrální katetr.

S dcerou je doma už tři roky Tomáš, protože v tu dobu maminka vydělávala víc peněz, navíc za kratší pracovní dobu (pracuje v mateřské školce). Dokonce si dělá kurz osobního asistenta. Jen výjimečně mohou být manželé spolu někde sami, naštěstí pomáhá babička.

Jejich velkým přáním je bezbariérová koupelna. Bohužel stará chalupa pořízená na hypotéku měla v přízemí různé výšky podlah, rozdíl byl pět až deset centimetrů, což bránilo pětileté Anince, aby se mohla sama pohybovat alespoň v části přízemí. Její nošení není jednoduché, kromě její hmotnosti je nutné připočíst hmotnost pumpy…

Při rekonstrukci šlo rodičům hlavně o to, aby vše bylo funkční pro Aninku, na design neměli žádné přemrštěné nároky.

Boj s časem

„Nápad, co uděláme, jsme měli skoro hned, ale příprava a vlastní realizace byla nesmírně náročná. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda to stihneme: velké výškové rozdíly podlah k vyrovnání, náročná velká koupelna, která po odkrytí stála na nezpevněném podkladu, rozvody elektro v žalostném stavu, které se musely kompletně předělat,“ vypočítávají hlavní problémy Andrea Hylmarová a Marek Povolný.

Na stavbě pracovala spousta lidí, snad nejvíce za dobu pořadu Jak se staví sen. Museli nasadit své síly téměř 24 hodin denně, aby se vše zdařilo. Pro všechny však bylo největší odměnou vidět Aninku, jak objevila svůj domeček v obývacím pokoji a projela bez asistence bezbariérovým prostorem až do sprchového koutu…

Přesto se tentokrát předání muselo posunout. Vyrovnání podlah mezi obývacím pokojem s kuchyní, vstupní halou a koupelnou se ukázalo jako neřešitelné v časovém rozpětí pěti dnů. Proto se velký výškový rozdíl vyřešil betonem v předstihu a předání se posunulo na další, tedy šestý den.

Aninka měla ráda svůj provizorní domeček.

Mimochodem vozíček pro Aninku, který vymyslel a vyrobil Tomáš, dnes používají i další postižené děti vlastně na celém světě, rodiče Aninky se s dalšími rodinami s nemocnými dětmi spojili mailem a některé vozíček tak nadchl, že si jej nechali vyrobit podle plánů, které Tomáš poskytl. Pro tak malé množství nemocných totiž neexistují speciální pomůcky.

„Styl proměny bychom nazvali moderním venkovem, respekt ke stávajícímu, a přesto zcela současný. V obývacím pokoji s kuchyní byla určující stávající pec, která v prostoru zůstala. My jsme se museli výběrem materiálů přizpůsobit,“ objasňuje Marek Povolný.

Designéři proto zvolili podlahu s rustikálním dekorem dřeva a kuchyň se zlatavým nádechem, který barevně ladí s pecí. Mosazné nazlátlé detaily se propsaly i na kazety dveří a kliky, svítidla a úchytky. Tento materiál působí příjemně staromilsky.

Obývací pokoj s kuchyní dostal novou vinylovou podlahu, u kamen nechali designéři položit velkoformátovou dlažbu.

Dispozice se neměnily. V obývacím pokoji designéři pouze přemístili logičtěji pohovku s TV stolkem. Dětský domeček na hraní je nově i sklápěcí, aby umožnil při návštěvách větší počet hostů u stolu.

Koupelna zaznamenala více změn. Je zcela předělaná, dokonce se povedlo najít místo pro vytoužený velký bezbariérový sprchový kout. Materiálově je laděna do bílých, šedých a černých odstínů v kombinaci s černými a zlatými doplňky. Hodně dominantní je zde zlaté otopné těleso v ose místnosti.

V deseti nových dílech pořadu dvacáté první série pořadu Jak se staví sen – Extra diváky provází opět moderátorka Iva Kubelková, do proměn se zapojí dvanáct designérů. Premiérové díly můžete sledovat v novém čase od 13. ledna, a to každý pátek ve 22:00 na Primě. V dalším dílu se můžete těšit na dva pokoje pro dvě sestry.

Domeček po složení