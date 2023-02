Jak se staví sen ve starém domě s hroznou podlahou a trubkami na stěnách

Deset let manželství Venduly a Petra skončilo před rokem, kdy muž nezvládl svůj přístup k alkoholu. Odvezl starší dcerku do školy a pak se v práci oběsil.

Původní kuchyň

Zlost i zoufalství, to vše se u Venduly prolíná. Zlost, že ji Petr nechal s dcerami samotnou (dnes je jim sedm a jeden a půl roku), na druhé straně vzpomínky na starostlivého a milujícího manžela, který se o ně vždy postaral a nikdy na ni ani na děti nebyl hrubý.

Petr zrekonstruoval dětský pokoj a koupelnu, chystal se na renovaci zahrady. Starý dům se starým nábytkem, kde kuchyň sloužila snad 25 let stejně jako chladnička, však potřebuje spoustu práce i financí. Jenže Vendula je na mateřské, má vdovský a sirotčí důchod, jenže to dnes nestačí, už kvůli nákladům na energie. A musí splácet i hypotéku na dům.

Na novou střechu řadového domku se tak Vendule složili sousedé a kolegové jejího muže, kteří přišli pomoci i designérům, Andree Hylmarové a Marku Povolnému z pořadu Jak se staví sen nejen s vyklízením, ale třeba i s novými rozvody elektřiny, což byla obrovská pomoc.

Ty podlahy…

„Největší výzvy v této proměně byly dvě. První? Podlaha. Původní představa, že na pevný podklad přijde nivelační stěrka a následně podlaha, se po rozkrytí stávající skladby rozplynula. Bohužel jsme se dostali až na sypký materiál, proto se muselo vymyslet alternativní řešení v podobě suché pokládky na OSB desky,“ vysvětluje architekt Marek Povolný.

Pokud by designéři měli více času, vybrala by se veškerá suť a písek v podlaze, udělal se betonový potěr, následně stěrka a pak podlaha. Jenže za pět dní takové řešení nepřipadalo do úvahy.

Chodba po proměně se vstupem do kuchyně a jídelny

„Druhá výzva byla zakrýt všechno povrchové vedení plynu, vody, topení a elektriky, které hyzdilo kuchyň a zejména prostor chodby. Vše jsme odřezali, zpětně navařili a zakryli podhledem, sádrokartonovým sloupkem či skříní na míru od truhlářů,“ doplňuje Marek Povolný.

Barevnost se pohybovala v bílé, šedé a černé (jak je ostatně u této dvojice zvykem) a v barvě cappuccino. Vše časem jistě oživí hračky a dětské motivy.

„Záměrně jsme nesrovnávali všechny omítky v interiéru, aby nebylo vše úplně perfektní. I použití cementové stěrky v chodbě toto podtrhuje. Je tam vidět ruční práce a chtěné nedokonalosti. Vše má pak ,živější’ výraz, než kdybychom vše jen vymalovali barvou,“ upozorňuje Andrea Hylmarová.

Dalším záměrně „nedokonalým“ prvkem je konzolový stolek a police v zádveří, které jsou vyrobeny ze surové oceli bez povrchové úpravy, jen ošetřené bezbarvým lakem.

V deseti nových dílech pořadu dvacáté první série pořadu Jak se staví sen – Extra diváky provází opět moderátorka Iva Kubelková, do proměn se zapojí dvanáct designérů. Premiérové díly můžete sledovat v novém čase, a to každý pátek ve 22:00 na Primě.

Čalounění židlí je z koženky, která se snadno udržuje.