Jak se staví sen: sestry mají každá svůj pokoj a maminka kuchyň i obývák

Paní Hanku přihlásila do pořadu Jak se staví sen švagrová. Už se nemohla dívat na to, jak žije od výplaty k výplatě, sice bez dluhů, ale také bez šance splnit děvčatům jejich největší přání, vlastní pokoj pro každou z nich.

První tři dcery měla Hanka, kuchařka ve školní jídelně, s prvním manželem. Má s ním dobrý vztah, jen jim to přestalo klapat. Pak se zamilovala podruhé, jenže to nebyla šťastná volba. Partner ji psychicky týral. Nakonec od něho s pomocí rodiny odešla. Vrátila se do domu po babičce, o který se sice vzorně stará, ale na větší úpravy sama nestačí. Navíc potřebuje dietu, je alergická na lepek, což znamená další nepříjemné výdaje.

Dědictví pomohlo, ale vše nevyřešilo

Společný pokoj dvou dcer vadil zejména té starší.

Společně s dvěma nejmladšími dcerami žije Hanka v domě, který zdědila po své babičce. V domě jsou udělané odpady, položená dlažba. Na víc nenašetřila. Nejdůležitější je pokoj pro starší dceru, která touží po soukromí a větší posteli, a také po designu odpovídajícím jejímu věku.

Zatím nevlastní sestry bydlí společně v jednom pokoji, kterým lze projít do dalšího, výrazně menšího a úzkého. Zatím slouží jako sklad pro nepotřebné věci a nábytek.

„Starý vesnický domek a viditelná snaha Hanky o jeho lehce romantizující vybavení nás jednoznačně navedly k venkovskému stylu. Mezi první ideje patřily dřevěná podlaha, bílý nábytek a bílé interiérové dveře, které jsme později doplnily stylovými tapetami v přírodních barvách,“ popisují první dojmy designérky Renata Pápai a Veronika Haroldová.

Prioritou proměny bylo vytvořit dva samostatné pokoje. „K nim jsme přidaly vstupní chodbu a také kuchyň. A protože ta přímo navazuje neuzavřeným průchodem na obývací pokoj, cítily jsme, že by bylo ideální zvládnout i jeho proměnu,“ dodávají designérky.

Problém: průchozí pokoje

Zásadním problémem se hned na začátku ukázalo to, že jeden z dětských pokojů je průchozí do druhého. Bohužel vytvoření chodby podél stěny s oknem do dvora by přednímu pokoji vzalo denní světlo a možnost přirozeného větrání, nové okno v protilehlé stěně nebylo možné probourat. Na druhé straně pokoje zase vybudování chodby překážely schody na půdu.

„Nakonec jsme se tedy po velkém váhání rozhodly tento hendikep zmírnit vhodným rozdělením pokojů mezi obě dcery s ohledem na jejich rozdílný věk a průchozímu pokoji zajistit soukromí zónováním v rámci interiéru,“ objasňuje řešení Renata Pápai.

Nová kuchyň do U s „retro“ obklady

Ze stavebního hlediska se stala největším problémem elektřina. Oba dětské pokoje jsou ve staré části domu, kde byly původní, zcela nevyhovující elektrické rozvody. Bylo třeba jejich kompletní předělání, Kvůli velkému objemu sekání ve starých zdech, které se místy doslova sypaly, začala stavba postupně nabírat zpoždění, dokonce se muselo navyšovat množství závozu stavebního materiálu, a to hned několikrát.

Pro všechny řešené interiéry zvolily designérky jednotný styl, který se v jemných nuancích prolíná celým domem. Základem je vinylová krytina, která na první pohled působí jako stará dřevěná prkenná podlaha. Její tmavě hnědou barvu prosvětluje bílé žilkování, které ji vizuálně propojuje s bílým nábytkem.

„Tomu jsme dopřály rámová dvířka s profilací inspirovanou kazetovými dveřmi. Tmavý odstín hnědé jsme zopakovaly také na psacích stolech a krycích deskách nábytku z masivního dřeva, které truhlář namořil do sytějšího odstínu ladícího s podlahou. Dům ve výsledku nese jednotný rukopis a styl, ve kterém pečlivě sladěné barvy, materiály a doplňky umocňují celkovou atmosféru a sílu zvoleného konceptu příjemně neformálního venkovského bydlení,“ hodnotí na závěr designérky.

Menší pokoj pro druhou dceru, která toužila po soukromí. A také po toaletním stolku na líčení.

Jejich proměna vyvolala u celé rodiny nadšení, nechyběly ani slzy. Do proměny se zapojila i švagrová s manželem a otcem, pomohli nejen s pracemi, ale zaplatili děvčatům do pokojů i nová okna, aby měla Hanka už všechno „z jedné vody načisto“.

V deseti nových dílech pořadu dvacáté první série pořadu Jak se staví sen – Extra diváky provází opět moderátorka Iva Kubelková, do proměn se zapojí dvanáct designérů. Premiérové díly můžete sledovat v novém čase od 13. ledna, a to každý pátek ve 22:00 na Primě.