Jak se staví sen pro statečné rodiče, kteří vše obětují své dcerce

Martin a Lenka jsou spolu už osm let, svatbu měli před dvěma roky. Těhotenství partnerky je trochu zaskočilo, Lenka byla ve druhém ročníku vysoké školy. Dítě chtěla, takže jen přerušila studium. Jenže ve 20. týdnu se objevily náznaky, že není něco v pořádku, teprve však ve 33. týdnu přišla brutální diagnóza: mikrocefalie, Dandy-Walkerův syndrom. Lenka omdlela vleže na lůžku, což dříve jako vystudovaná zdravotní sestra pokládala za nemožné.

Původní kuchyň.

Lékaři nejprve predikovali, že dítě s chybějící částí mozku zemře ještě před termínem porodu, pak během něj, pak do roka… Verunce jsou nyní čtyři roky a její stav není dobrý, zejména potom, co se před rokem dusila a museli jí 20 minut resuscitovat. Sama nedýchá, krmení je možné jen sondou do bříška, je na plenách. K životu potřebuje tři přístroje, které fungují najednou, od ventilátoru může být odpojena jen na jedinou minutu.

Přesto se její rodiče dokážou usmívat a mají radost z každého jejího úsměvu. Bydlí v „retro“ bytě ve čtvrtém patře panelového domu bez výtahu, který čtyřicetiletý Martin zařizoval ještě s první ženou, z tohoto manželství má jedenáctiletou dceru Marušku ve střídavé péči, která má sestřičku moc ráda, pomáhá, kde může, má i výborný vztah s „macechou“ Lenkou.

Manželé si vzájemně váží jeden druhého za to, jak to ten druhý zvládá. „Spojilo nás to víc než něco jiného,“ říká stále usměvavá Lenka. Manželé netuší, jak dlouho bude dcerka s nimi. Lenka tvrdí, že až se jí nebude s nimi líbit, tak odejde. Dostávají příspěvek od nadace Dobrý anděl. Zajímavostí je, že Lenka jako středoškolačka na tuto nadaci posílala peníze z brigády, aniž by tušila, co ji v životě potká a že pomoc bude sama potřebovat.

Konečně vlastní kuchyň

Hlavně Lenka by si přála novou kuchyň, stále v ní „cítí“ bývalou manželku, která si ji zařídila po svém. Kromě toho už na ní zapracovala léta používání. U Verunky by potřebovali novou podlahu, starý koberec se hrne a s těžkým vozíkem se na něm špatně manipuluje. Oba by si přáli novou sedací soupravu, která by šla rozložit a mohla na něm Verunka pohodlně ležet.

Zvětšený průchod do kuchyně dovoluje Lence snadno projet i s vozíkem Verunky dovnitř.

Proměny se poprvé v pořadu Jak se staví sen ujali mladí designéři Lucie Volfová a Jakub Jakubec. Po shledání s rodinou se noví autoři uklidnili, bylo zřejmé, že představy manželů jsou blízké jejich stylu.

„I když byla prioritou kuchyň, věděli jsme, že musíme byt přizpůsobit Verunce, aby mohla být s mamkou v každé zóně bytu, což znamenalo, že musíme z jejich domova zrekonstruovat co největší kus,“ popisuje Jakub Jakoubec.

Po celém bytě byla nehezká dlažba s leskem, poměrně náročná na úklid. Když by se vyměnila jenom část této podlahy, shazovalo by to celou proměnu. Rozsah této podlahy tak upravil i rozsah místností, do kterých se museli designéři pustit, tedy vedle kuchyně i do obývacího pokoje a chodby.

Světlo do bytu i do života

Z dispozičního hlediska designéři chtěli společenskou část bytu více propojit, tedy především kuchyň s obývacím pokojem, aby všude bylo místo na vozíček s Verunkou. A aby maminku nebolela tolik záda, autoři proměny vyztužili a nadzvedli postýlku Verunky, ke které se už není třeba tolik shýbat.

„Cítili jsme potřebu jejich domov co nejvíce prosvětlit. S rodinou jsme se potkali v našem stylu lehce rustikálně moderním, kdy se prostor oživil použitím některých zrepasovaných starých kousků nábytku,“ popisuje Lucie Volfová.

Pohled z obývacího pokoje do kuchyně

Další výzvou bylo vyřezávání zárubní v železobetonových panelech. Při objednávce dveří totiž došlo k omylu, místo naklapávacích zárubní designéři objednali zárubně do nových otvorů. Pro všechny to byl šok: řezat se proto musely staré zárubně v okamžiku, kdy už bylo prakticky hotovo… Předání se tak posunulo do pozdních hodin.

Při předávání nechyběly slzy, a není se co divit. Pro manžele představuje taková proměna i odměnu za jejich lásku a péči, kterou své dcerce denně věnují.

V deseti nových dílech pořadu dvacáté první série pořadu Jak se staví sen – Extra diváky provází opět moderátorka Iva Kubelková, do proměn se zapojí dvanáct designérů. Premiérové díly můžete sledovat v novém čase, a to každý pátek ve 22:00 na Primě.